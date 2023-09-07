  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk yerli malı belgesi sayısı arttı! TOBB açıkladı! Buğday, arpa alımında güncel fiyatlar kaç lira oldu? İşte tam liste

Dolar kuru 36,80 olursa gram altın kaç para olacak? Hatice Kolçak açıkladı, duyan kulaklarına inanamadı

İstanbul’u sel vurdu vatandaş iBB’ye isyan etti! Ekrem yine kayıp

Ölümden döndüler! Ekrem yönetimindeki İSKİ yine yaptı yapacağını

Fiyatlar daha şeffaf olacak! Gayrimenkulde bakanlık freni!

Suudi Arabistan'ın ciddiyetini anladılar! "Mesajı aldık"

Rusya pes etti! Türkiye'den satın almaya başladı

Neler yaptıklarını duydunuz mu? Kendisini ‘Türkoğlu’ diye tanıtanları iyi tanıyın!

İngilizler bu işe şaşırıp kaldı! Dünyanın dört bir yanından akın akın geliyorlar Türkiye Erdoğan’ın sözüyle daha da güçlendi

Türkiye o nehrin altında 40 bin ton altın buldu! Her yerden fışkırıyor, çıkarırsak tüm sorunlarımız bitecek
Ekonomi Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-09-07 13:34:00 -
Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez Türkiye ile ilgili açıklama yaptı. İşte Lopez'in açıklaması...

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Ekonomiyi istikrara kavuşturacak politikaların uygulanmasında Türkiye'ye eşlik etmeye kararlıyız."

"Devam eden 17 milyar dolarlık programımıza ek olarak, üç yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngörüyoruz"

"TCMB'nin uyguladığı para politikasının sıkılaştırılması, Hazine ve Maliye Bakanlığının mali açığı azaltma tedbirlerinin doğru yönde atılan adımlar olduğuna inanıyoruz"

Cihat Yaycı Paşa'dan 'darbe' uyarısı
Cihat Yaycı Paşa'dan 'darbe' uyarısı

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cihat Yaycı Paşa'dan 'darbe' uyarısı

Ali Babacan'ın uykusunu kaçıracak haber!
Ali Babacan'ın uykusunu kaçıracak haber!

Gündem

Ali Babacan'ın uykusunu kaçıracak haber!

Teröristler İstanbul'un göbeğinde! Laleli’de dehşet anları
Teröristler İstanbul'un göbeğinde! Laleli’de dehşet anları

Gündem

Teröristler İstanbul'un göbeğinde! Laleli’de dehşet anları

Türkiye'den Kerkük açıklaması
Türkiye'den Kerkük açıklaması

Gündem

Türkiye'den Kerkük açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23