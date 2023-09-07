Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez Türkiye ile ilgili açıklama yaptı. İşte Lopez'in açıklaması...
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'in açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Ekonomiyi istikrara kavuşturacak politikaların uygulanmasında Türkiye'ye eşlik etmeye kararlıyız."
"Devam eden 17 milyar dolarlık programımıza ek olarak, üç yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngörüyoruz"
"TCMB'nin uyguladığı para politikasının sıkılaştırılması, Hazine ve Maliye Bakanlığının mali açığı azaltma tedbirlerinin doğru yönde atılan adımlar olduğuna inanıyoruz"