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Dünya Dünya Bankası'ndan Nijer kararı
Dünya

Dünya Bankası'ndan Nijer kararı

Yeniakit Publisher
2023-08-03 00:12:00 -
Dünya Bankası'ndan Nijer kararı

Dünya Bankası, Nijer’deki darbenin ardından özel ortaklıklar dışındaki Nijer operasyonları için ödemelerin durdurulduğunu duyurdu.

Nijer’de 27 Temmuz’da gerçekleştirilen askeri darbenin ardından Dünya Bankası da harekete geçti. Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, “Dünya Bankası, yaşanabilir bir gezegende yoksulluktan arınmış bir dünya oluşturmak için barış, istikrar ve hukukun üstünlüğünün temel olduğuna inanıyor. Nijer'de demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirme çabalarından endişe duyuyoruz. Buna cevaben, Dünya Bankası ihtiyatla devam edecek olan özel sektör ortaklıkları dışındaki tüm operasyonlar için ödemeleri bir sonraki duyuruya kadar durdurmuştur” denildi.

Nijer’deki durumun yakından izlemeye devam edeceği aktarılan açıklamada, “Nijer halkı için yaşam kalitesini ve fırsatları iyileştirme tutkusuyla hareket ediyoruz.” denildi.

Nijerya Nijer’e elektrik ihracatını kesti

Nijer'in elektrik şirketi Nigelec'ten bir yetkilinin yaptığı açıklamada, Nijerya’nın dünden bu yana Nijer’e elektrik ihracatını durduğunu aktarmış, "Dünden beri Nijerya, Nijer'e elektrik taşıyan yüksek voltaj hattının bağlantısını kesti." demişti.
Nigelec'e göre Nijer, elektrik ihtiyacının yüzde 70'ini Nijerya'daki Mainstream şirketinden karşılıyor.

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