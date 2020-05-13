Dünya Bankasından Irak'a Kovid-19'la mücadele için 33 milyon dolarlık kredi

İSTANBUL (AA) - Dünya Bankası, Irak'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) etkin mücadele edilmesi için 33 milyon 600 bin dolarlık kredi desteğinin ödenmesini onayladı.

Dünya Bankasının resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Irak Sağlık Bakanlığına Kovid-19'la mücadele kapsamında X-Ray ve solunum cihazıyla hasta yataklarının satın alınması için 7 milyon 800 bin dolarlık kredi verileceği ifade edildi.

Açıklamada, ödemenin ikinci aşamasında da Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine sağlık çalışanlarının eğitimi, ihtiyaçlarının karşılanması ve salgınla mücadelede ön safta yer alanların gereksinimde kullanılmak üzere 25 milyon 800 bin dolar verileceği belirtildi.

Dünya Bankası, Temmuz 2015 ve Ekim 2017'de çıkardığı iki kararla, Irak için hazırlanan "Projelerin Geliştirilmesi için Acil Müdahale" programı kapsamında toplam 750 milyon dolarlık kredi açmıştı.



