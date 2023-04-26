Dünya Bankası'ndan borç krizi çağrısı

Dünya Bankası Baş Ekonomisti Gill, borç krizini çözmek için yeni yaklaşımlar çağrısında bulundu.

Dünya Bankası Baş Ekonomisti Indermit Gill, bir ülkenin borç sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesinde iç borçlanmayı hesaba katacak adımlar da dahil olmak üzere, birçok ülkenin karşı karşıya olduğu artan borç krizini ele almak için yeni yaklaşımlar çağrısında bulunuyor.

Gill, Reuters'e, 20 büyük ekonomiden oluşan Grubun en yoksul ülkelere yardım etmek için oluşturduğu Ortak Çerçeve'nin, gelişmekte olan ülkelerin özel kreditörlerin elinde bulunan dış borcunun %61'ini oluşturmaması nedeniyle yalnızca aşırı yavaş bir ilerlemeyle sonuçlandığını söyledi.