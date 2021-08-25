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Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Afganistan kararı

Dünya Bankası, Afganistan'daki operasyonlarını dondurduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 01:48:00 -
Dünya Bankası'ndan Afganistan kararı

Dünya Bankası Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'daki durumdan ve özellikle kadınlar için ülkenin kalkınma beklentileri üzerindeki etkilerinden "derin endişe" duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Afganistan'daki operasyonlarımızda ödemeleri durdurduk, durumu iç politika ve prosedürlerimiz doğrultusunda yakından izliyor ve değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bankanın uluslararası toplum ve kalkınma ortaklarıyla yakın istişarelerde bulunmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, zor elde edilen kalkınma kazanımlarını korumak ve Afganistan halkını desteklemeye devam etmek için yolların araştırıldığı aktarıldı.

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