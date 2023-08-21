Dünya, Bağdat'ta yaşanan o inanılmaz rezaleti konuşuyor

BAĞDAT

Irak'ın başkenti Bağdat'taki reklam panolarından birinde pornografik görüntülerin yayımlanması üzerine şehirdeki tüm elektronik reklam panoları bir süreliğine kapatıldı.

Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesindeki Ukba Bin Nafi Meydanı'nda bir cadde üzerinde kurulu dev reklam panosunda dün akşam saatlerinde birdenbire cinsel içerikli film ekrana gelmeye başladı. Yayın dakikalarca kesilmedi.

Yoldan geçenler yaşananları cep telefonuyla kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Federal İstihbarat ve Soruşturma Servisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu görüntüleri reklam panosuna yansıtan kişinin tutuklandığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, görüntüleri yayımlayan şahsın reklam panolarından sorumlu kişiyle arasında maddi sorunlar olduğu ve bundan dolayı böyle bir eyleme kalkıştığı iddia edildi.

Yaşanan hadiseden dolayı Bağdat'taki reklam panoları bir süreliğine kapatıldı.