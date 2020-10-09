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Aktüel Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu'na online ilgi
Aktüel

Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu'na online ilgi

Trakya Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle oluşturulan, 250 ayçiçek türünün yer aldığı ve online olarak da ziyaret edilebilen Edirne'deki "Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu Bahçesi" dünyanın dört bir yanından ilgi görüyor - TÜ Bitki Islahı Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya: - "Pakistan, Hindistan, Sırbistan, Afrika ve Amerika'dan olumlu dönüşler aldık. Özellikle karekod uygulamasının faydalarını ve teknolojik kolaylığı çok beğenildi"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:57:28 -
Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu'na online ilgi

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Trakya Üniversitesinde (TÜ) bünyesinde oluşturulan "Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu Bahçesi" online ağı ve karekod uygulaması sayesinde yurt dışından da ilgi görüyor.

Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle, 15 Temmuz Şehitler Yolu'nda oluşturulan bahçede 250 ayçiçek türü yer alıyor.

İnternet sitesi ve karekod uygulaması sayesinde dünyanın dört bir yanından online ziyaret edilebilen bahçe, kentin tanıtımına da katkı sağlıyor.

TÜ Mühendislik Fakültesi Genetik ve Mühendislik Bölüm Başkanı, Bitki Islahı Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine, bahçede dünyanın farklı yerlerinden 250 çeşit ayçiçeğinin yer aldığını söyledi.

Ayçiçeğinin anavatanının Amerika kıtası olduğunu belirten Kaya, "Amerika kıtasında ayçiçeğinin 51 türü var. Ayçiçeği türlerini ülkemize kazandırdık. Bahçemiz tüm türleri kapsayan Avrupa'daki en geniş bahçelerden biri. Amerika kıtasının dışına çıkarılması yasak olan endemik türler hariç dünyadaki tüm türler bahçemizde mevcut." dedi.

Kaya, ziyaretçilerin çölde, dağda, tuzlu toprakta ve kurak alanlarda yaşayan türleri bahçede inceleme fırsatı bulacağını ifade etti.

Türler arasında boyu küçük olandan 3-4 metre uzunluğa kadar ayçiçeklerinin yer aldığını anlatan Kaya, "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Bulgaristan'daki genetik enstitüsü ile yürüttüğümüz bir proje. Dünyada ilk defa bu ürünün tür ayrımlarını da DNA içerikleriyle yapacağız." diye konuştu.

- Karekod uygulaması ile tüm bilgiler görülebiliyor

Prof. Dr. Kaya, ziyaretçiler için "sunflower.trakya.edu.tr" adında bir site oluşturduklarını ve karekod uygulaması başlattıklarını anlattı.

Sitede ayçiçek türleriyle ilgili tüm bilgilerin Türkçe ve İngilizce yer aldığını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Şehitler Yolu'nda oluşturulan bahçemizi ziyaret edenler türlerin önünde oluşturulan tabeladaki kodu okutarak ayçiçeğinin ne zaman ekildiğini, çiçek açtığını ve hangi tür olduğunu detaylı öğrenebilecek. Bahçe, dünyanın birçok ülkesinden ilgi gördü. Pandemi sürecinde bu konuda uluslararası bir kongre gerçekleştirdik. Farklı ülkelerden iş birliği teklifi aldık. Pakistan, Hindistan, Sırbistan, Afrika ve Amerika'dan olumlu dönüşler geldi. Özellikle karekod uygulaması ve teknolojik kolaylığı çok beğenildi."

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