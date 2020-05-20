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Dünya Arı Günü

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu: - "Tarım ve Orman Bakanlığında, arıcılık sektörünün tüm bileşenlerinin temsil edileceği, bütçesi olan, düzenli olarak verilerin kayıt altına alındığı, koordinasyon odaklı bir daire başkanlığının kurulması önem arz etmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:21:44 -
Dünya Arı Günü

ANKARA (AA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığında arıcılık sektörünün tüm bileşenlerinin temsil edileceği, bütçesi olan, düzenli olarak verilerin kayıt altına alındığı, koordinasyon odaklı bir daire başkanlığının kurulması gerektiğini belirtti.

Eroğlu, Dünya Arı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bugünün amacının arıların ve diğer tozlayıcıların insanlık ve dünya için taşıdıkları önemin hatırlatılmasının yanı sıra hayvanların hayatta kalma koşullarını iyileştirmek olduğunu ifade etti.

Tozlayıcıların ekosistemin korunması, yükselen dünya nüfusunun sürdürülebilir bir şekilde beslenmesi, biyoçeşitliliğin korunmasına yardımcı olması açısından önemine dikkati çeken Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Tozlaşma bitkiler dünyasında, türlerin devamlılığını sağlar. İnsan besinlerinin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan 100 bitki türünden dörtte üçü arıların tozlaşması sayesinde elde edilmektedir. Günde 20 bin arı kovandan bir kaç kez çıkarsa, her gün 20 milyon veya daha fazla çiçeğin tozlaşması sağlanabilir."

Eroğlu, tarımsal ürünlerin arılar tarafından tozlaştırılmasının meyve kalitesini de yükselttiğine işaret ederek, hastalıklardan korunma ve tedavide bal, propolis ve arı sütü gibi ürünlerin kullanımının önemli olduğunu bildirdi.

Arıcılıkta, yasal ve yapısal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığında, arıcılık sektörünün tüm bileşenlerinin temsil edileceği, bütçesi olan, düzenli olarak verilerin kayıt altına alındığı, koordinasyon odaklı bir daire başkanlığının kurulması önem arz etmektedir. Kamu, STK'ler ve özel sektör iş birliğiyle arıların sağlığını tehdit eden onlarca hastalığı tehdit olmaktan çıkarıp minimize etmek üzere ulusal bir proje uygulanmalıdır. Ülkemizde gen kaynaklarının başta Anadolu arı ırkı olmak üzere, alt ekotiplerinin tespit edilerek tanımlanması, tescili ve gen kaynağı olarak sertifikalandırılmasına acilen ihtiyaç vardır."



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