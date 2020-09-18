Dünya ajansları bölgede yaşananları canlı olarak aktarıyor! Yunanistan'ı kasırga vurdu
Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kriz yaşayan Yunanistan'da gündem bugün itibariyle yerle bir oldu.
Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yaşanırken Atina’da gündem bugün itibariyle tamamen değişti.
Ülkede beklenen Akdeniz Kasırgası resmen başladı ve ülke Yunanistan kıyılarında etkisini gösteriyor.
Girit Adası’ndan başlayan fırtına İyon Denizi’ndeki adalara kadar ulaşarak büyük etki oluşturuyor.
Bu gece yarısından itibaren Atina ve Attica bölgesine kadar ulaşması beklenen fırtına, ülkede gündemi tamamen değiştirdi.
Yunan meteorolojisi tarafından uyarılar peş peşe yapılırken haber ajansı AF, bölgeden fotoğrafları dünyaya servis etti.
Fotoğraflarda kasırga sonrası denizlerin taştığı ve bölgelerin sular altında kaldığı görülüyor.
Kathimerini gazetesi ise gök gürültülü sağanak yağışın başladığı ve Batı’da yer alan Lefkada Adası’nda bazı okulların tatil edildiğini duyurdu.
Kefalonya, Zakynthos ve Ithaca adalarında elektrikler kesilirken yetkililer selin vurduğu bölgedelerde sokağa çıkılmaması uyarıları yapıyor.