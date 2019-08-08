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Dünya Aba Güreşi Federasyon Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Hakan Bahadır’ı ziyaret etti

Dünya Aba Güreşi Federasyon Genel Başkanı Prof.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:10
Dünya Aba Güreşi Federasyon Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Hakan Bahadır’ı ziyaret etti

Dünya Aba Güreşi Federasyon Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ı makamında ziyaret ederek kendisini Hatay’da düzenlenecek 10. Uluslararası Dünya Aba Güreşi Şampiyonası’na davet etti. Öztek, aba güreşini Bahçelievler’e de taşımak istediklerini belirtti.


Dünya Aba Güreşi Federasyon Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ı makamında ziyaret etti. 31 Ağustos’ta Hatay’da düzenlenecek olan 10. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası’na Başkan Bahadır’ı davet eden Öztek, “Başkanımızı bir sporcu olması nedeniyle ziyaret ediyoruz. 30-40 yıllık siyah kuşak olarak bir judocu kendisi. Uzun yıllar minderde mücadeleler verdi ve bir spor adamı kendisi. Ayrıca ikimiz de meslektaşız ve doktoruz. Eğer zamanı müsait olursa bu ayın sonunda 31 Ağustos ve 1 Eylül’de Hatay’da 50’ye yakın ülkeden katılımın yapılacağı 10. Uluslararası Aba Dünya Şampiyonası’na davet ediyoruz. Hatta ben Hatay’daki güreşi Bahçelievler’e taşımak isterim. Burada güzel çalışmalar yaparız” dedi.



Bahadır: “Aba güreşinin Bahçelievler’de olmasından onur ve gurur duyarız”


Spora ve güreşe her zaman destek vereceklerini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise, “Hocamız bizim için çok değerli. Hem judo hem de tıp alanında bizim hocamız. Onun önderliğinde judoyu, sporu bilimsel olarak yapanlardanız. Biz de Bahçelievler Belediyesi olarak judoya, aba güreşine destek olmak isteriz. Burada çalışmalar yapmak isteriz. Ata sporumuzu öğretmemiz asıl amaç. Genlerimizi zehirlerden ve yeni çağın hastalığı olan teknolojiden kurtarmak isteriz. Başkanımızın nazik daveti için teşekkür ediyorum. Fırsat ve zamanımız olursa katılmak isteriz. Aba güreşinin Hatay’ın dışında Bahçelievler’de olmasından onur ve gurur duyarız. Eğer bir katkımız olursa Bahçelievler Belediyesi olarak bunu yapmak isteriz” ifadelerini kullandı.


Dünya Aba Güreşi Federasyon Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek ve beraberindeki heyet ziyaret sonunda, Bahçelievler Belediye Başkan Dr. Hakan Bahadır’a bir takım hediyeler de takdim etti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:10
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