Dünya 3 başlı doğan bebeği konuşuyor

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde doğan üç başlı bir bebek dünya gündemine oturdu.

Annesinin normal bir hamilelik yaşadığı belirtilirken, bebeğin üç başlı olarak dünyaya gelmesi doktorlar dahil herkesi şoke etti.

Adı Ragini olan anne bebeği dünyaya getirdikten sonra yapılan muayenede ne bebekte ne kendisinde herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadığını söyledi.

Üç başlı olmasına rağmen bebekte de bir rahatsızlık görülmemesi üzerine aile evlerine taburcu edildi.

Anne Ragini, yaptığı açıklamada bebeği dünyaya geldikten sonra insanların evlerine akın ettiklerini ve bu durumun kendilerini çok rahatsız ettiğini söyledi.

Bebeğin kafasının düzeltilmesi için herhangi bir ameliyat geçirip geçirmeyeceği hakkında açıklama yapılmadı.