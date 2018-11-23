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Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları

- Türkiye, Konya'da 24 Kasım-3 Aralık'ta gerçekleştirilecek organizasyonda 19 sporcuyla mücadele edecek

23 Kasım 2018 Cuma 14:08
Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları


ANKARA (AA) - Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları, 24 Kasım-3 Aralık'ta Konya'da yapılacak.

Konya'daki organizasyonda 40 ülkeden 200 sporcu hamle yapacak.

ABD, Rusya, Hindistan gibi satranç sporunda başarılı ülkelerin sporcularının da yer alacağı organizasyonda, Türkiye'yi 19 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

"Sude Hereklioğlu, Eylül Çelik, Esma Doğa Duran, Defne Sade, Çisel Anaçoğlu, Işık Can, Enes Tanrıverdi, Ekin Barış Özenir, Tuna Onat Nalbant, Sıla Çağlar, Yaşar Efe Kayan, Avni Oflaz, Yüksel Buğdaycı, Kerem Bilge Gedik, Fatma Zehra Oflaz, Zeki Berke Çaputçuoğlu, Efe Hakan Öztürk, Kürşat Buğra Gökçek, Ufuk Alp Adıgüzel."

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:08
  1. Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları
  2. Konya
  3. Satranç

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