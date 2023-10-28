Dünün faizcileri bugün dert yanıyor

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Ekonomiden bihaber olan zillet paydaşlarından faizle ilgili çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası faiz indirimleri uygularken vaveyla koparan CHP ve İP yanlısı ekonomi yazarları 180 derece dönüş yaptılar. Yakın tarihte “Faiz artışına gidilsin ki kur kontrol altına alınsın”, “Nas değil de Marks’la ekonomi atılıma geçer” iddialarında bulunan sözde iktisatçılar bugün kıvırmaya başladılar.

Akıllara zarar haberler

Merkez Bankası’nın 5’inci faiz artırımının ardından zillet yanlısı gazeteler tarafından akıllara zarar veren haberlere imza atıldı. Sözcü’nün “Kredi faizleri füze gibi uçtu”, Birgün’ün “Faizin faturası halkı yakacak” başlıklı haberi şaşkınlıkla karşılandı. Bu haberlerin ardından ekonomistlerce “Yüksek faiz halkı ve reel sektöre ağır fatura çıkaracağını dillendirdiğimizde hiddetlenenler haklı olduğumuzu anladılar, kısmen hakikati gördüler” denildi.

Her şeyi eleştiriyorlar

Akit’e konuşan iktisatçı Dr. İsmail Çapak, şunları söyledi: “Muhalefet ülke adına yapılan iyi şeyleri dahi eleştiriyor. CHP’li Engin Altay da ‘Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa alkışlayacak halimiz yok’ diyerek bunu itiraf etmedi mi? Onlar hükümeti yerden yere vurmayı adet edinmişler. Bu anlamda faiz önemli bir örnek. Muhalefetin faiz konusunda dün ve şu an durduğu yerin uzaktan yakından alakası yok. Öyle anlaşıyor ki amaç her ne olursa olsun hükümete vurmak. Tabii hükümet faiz hususunda Ortodoks politikalara dönmüş durumda. Gaye belli. Gaye faiz-enflasyon farkını azaltıp kur korumalı mevduatı (KKM) boşaltmak ve enflasyonu yönetmek. Bunun için faiz artırılıyor. Mehmet Şimşek yolunda kararlılıkla ilerliyor. Ne olup biteceğini göreceğiz.

Tutarsız açıklamalar var

Ekonomi yorumcusu Necmettin Batırel, muhalif isimlerin çelişkili ve tutarsız faiz açıklamalarının dikkatlerden kaçmadığını dile getirdi. Batırel, “Hükümet de halk da CHP ve İP’in fonladığı yazarların ‘Faiz artsa şöyle olurdu, inse böyle olur’ söylemlerini önemsemiyor” dedi. Batırel, şunları belirtti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Muhalefet elinde koz kalmadı. CHP ve diğerleri hükümeti eleştirecek bir argüman bulamıyorlar. Kendi kendilerine bahaneler uydurmaya çalışıyorlar. Merkez Bankası’nın faiz artırımının yankıları oldu. Ne oldu? Kredi kartı faizleri yükseldi. şuursuz, aşırı harcamanın önüne geçilecek. Bence artık CHP ve yanında yer alanların söylediklerini dikkate almamak gerek. Yabancı yatırımcılar olumlu bakıyor, mühim olan bu.

Amaç enflasyonu düşürmek

Şu anda ekonomi yönetimi tarafından yüksek faizle TL mevduatının artırılması hedefleniyor. TL mevduatı artırarak paranın dolar ya da Euro’ya yatırılmasını önlemek planlanıyor. Faiz oranları enflasyonun altında. Atılan adımlarla kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış teşvik edilirken, enflasyonu düşürmek amaçlanıyor. Başka türlü enflasyonu kontrol altına alamayız. Şu da unutulmamalı yapılan hamlelerle TL’de kayıplar sınırlı kalıyor. Kurları kontrol altına almalıyız. Ancak bu şekilde maliyetler geriler, enflasyon düşer. Şu anda firmalar kârlarını artırdılar. Şu anda faizler yüksek olsa dahi kredi kullanır konumdalar. Bakın alınan kararlar meyvelerini veriyor. Anormal fiyat artışları duruyor. Üretici fiyatlarında yaşanan düşüş ekimde enflasyonu aşağı çekecek. Yerel seçimlerin akabinde de yepyeni bir döneme girilecek. İktidarın seçimlerden galip çıkıp İstanbul, Ankara gibi metropolleri yönetmeye başlamasıyla yabancı yatırımcılar gelecek.