Dünün en komik fıkrası ev zencisinden

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, yargılandığı davada YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesi ile 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verildi. Kararın ardından çevirdiği tiyatro ile İBB binası önünde miting gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun gerçekleştirdiği tiyatroya 6’lı masa liderleri de katıldı. Tiyatroda kürsüye çıkıp konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İmamoğlu hakkında verilen kararı kabul etmediğini söylerken tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ve geçtiğimiz aylarda hapis ve siyasi yasak cezası alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu da andı.

Babacan, “Bu haksızlığı reddediyorum. Ekrem İmamoğlu kardeşime yapılan bu hukuksuzluğu reddediyorum. Daha birkaç ay evvel Canan Hanım’a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. İktidarın seçimi kaybettiği belediyelerle kayyum atamasını reddediyorum. Onun için buradayım isyanımızı feryadımız tüm İstanbul duysun tüm Türkiye duysun diye buradayım.” dedi.

Babacan, CHP tarafından çeşitli zulümlere uğrayan Nazım Hikmet, Ahmet Kaya, Necip Fazıl, Halide Edip için “Bu millet 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz'da silah, topla, tüfekle demokrasiye kast edenleri tarihin tozlu sayfalarına gömmüş millettir. Nazım Hikmetlere, Ahmet Kayalara, Necip Fazıllara, Halide Ediplere zulmedenleri tarihin tozlu sayfalarına gömen millettir.” dedi. Babacan’ın sözlerine CHP’lilerden büyük alkış geldi.