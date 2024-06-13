Düne kadar uçacak uçacak diyorlardı şimdi çok sert çakılacak! Atilla Yeşilada: Türkiye bir tarihi düşüşü...

Milyonlarca yatırımcı, ellerindeki varlıkları farklı yatırım seçeneklerine yönlendiriyor. İki yıl boyunca ciddi bir değer artışı kaydeden konut sektörü de bu seçenekler arasında öne çıkmıştı.

Ancak, son zamanlarda konut satışlarında yaşanan düşüş, mevcut konut stoklarını da olumsuz etkiledi. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, konut fiyatlarındaki büyük düşüşü açıklarken vergi konusuna da dikkat çekti.

KONUT FİYATLARINA FAİZ ETKİSİ

Merkez Bankası'nın faiz artışı ve uyguladığı sıkı para politikası, konut satışları üzerinde önemli bir etki yarattı. Ocak ayında konut ve arsa fiyatlarında görülen hareketlenme, Haziran ayına kadar yerini durgunluğa bıraktı. Bu durum, arsa ve konut yatırımcılarında endişe yaratmaya başladı.

EV SAHİPLERİ TEDİRGİN

Mehmet Şimşek'in vergi konusundaki açıklamalarının ardından, kulislerde konut satışlarına kazanç vergisi getirileceği konuşulmaya başlandı. Bu durum birçok konut sahibini derinden etkileyecek. Ayrıca, kira fiyatlarının da bu gelişmeden etkilenmesi bekleniyor.

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"KİRA ENFLASYONU YAŞAYACAĞIZ"

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, konut piyasasındaki durgunluk ve vergilendirme konusundaki söylemler hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Konut fiyatlarındaki durgunluğu değerlendirirken, kira fiyatlarına dair öngörülerini paylaştı.

Yeşilada, "Kira fiyatları artacak. Piyasada ya satanın ya da alanın pazarlık gücü vardır. Kiralıklar konusunda ev sahibinin pazarlık gücü var. Çünkü kiralık bulmak çok zor. Dolayısıyla bütün vergiler kiracıya yansıtılacak. Kira enflasyonu yaşayacağız" dedi.

Yeşilada'nın bu açıklamaları, konut sahipleri ve kiracıları endişelendirdi. Artan vergilerin doğrudan kiracılara yansıtılacağını belirten ünlü ekonomist, kira piyasasında ciddi bir enflasyon dalgasının kapıda olduğuna dikkat çekti.

“YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKARIYOR”

Atilla Yeşilada, konut piyasasındaki mevcut durgunluğu değerlendirdi.

Yeşilada, "Şu anda piyasada ciddi bir durgunluk var. Satmak isteyenler satamıyor. Daha da önemlisi konut satışları azalabilir.

En büyük zarar, konut satışından elde edilen gelirlere sermaye kazancı vergisi koyulması olacak. Bu, konutu yatırım aracı olmaktan neredeyse çıkartıyor" şeklinde konuştu.