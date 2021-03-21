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Siyaset

Düne kadar topyekün Müslümanlarla savaştılar: Bugün abdest provokasyonunda buluştular

Halk Tv canlı yayınına katılan terör sevici HDP'nin Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun abdest almak üzere odadan çıktığı esnada gözaltına alındığı yalanına devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 19:32:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Düne kadar topyekün Müslümanlara karşı topyekün savaşan çevreler, bugün Ömer Faruk Gergerlioğlu üzerinden 'abdest provokasyonu'na soyundu. Yasakçı CHP'nin kanalı Halk Tv yayınına katılan HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Gergerlioğlu'nun 'abdest' alırken göz altına alındığı yalanında diretti. Yasakçı zihniyeti temsil eden sunucu da yayın süresince defalarca abdest vurgusu yaptı.

Sosyal medyada da buluştular!

Öte yandan sosyal medya 120 binin üzerinde tweet mesajı paylaşıldı. HDP'li, CHP'li ve hatta LGBTİ'li hesaplar Gergerlioğlu üzerinden 'abdest provokasyonu' yaptı.


Tunaklara göre ise...

Gözaltı tutanaklarına göre ise HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'da güneşin doğduğu 06:44'ten 6 dakika sonra göz altına alınmıştı.

Gergerlioğlu önce Ayet-i Kerime okumuş, sonra terör sevmeyi sürdürmüştü

Gergerlioğlu geçtiğimiz günlerdeki bir basın açıklamasında da sözlerine Ayet-i Kerime okuyarak başlamış, devamında da 'Sırtımızı PYD'ye, YPG'ye, YPJ'ye yaslıyoruz' diyen Figen Yüksekdağ ile 'Buna alışsanız iyi olur. Biz daha Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz, heykelini' ifadelerini kullanan Selahattin Demirtaş'tan sevgi ve özlem ile bahsetmişti.

Gergerlioğlu konuşmasına Ayet-i Kerime okuyarak başladı! Sırtını terör örgütüne yaslayanlara destekle devam etti
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