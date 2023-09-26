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Gündem Düne kadar sövüyorlardı! Sözcü’den şimdi de şemsiye edebiyatı
Gündem

Düne kadar sövüyorlardı! Sözcü’den şimdi de şemsiye edebiyatı

Yeniakit Publisher
2023-09-26 14:34:00 - 2023-09-26 14:38:20

Memleket muhaliflerinin 'Sözcü'sü iyice ayarı kaçırdı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden herkese saldırmaya alışan Sözcü, bu kez Erdoğan ve Aliyev'in şemsiyeli fotoğrafı üzerinden tepki çeken bir habere imza attı.

Sözcü saçmalamaya doymuyor!.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nahçıvan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede çekilen şemsiyeli fotoğraflarını manşetine taşıyan Sözcü, zorlama bir habere imza atarak bu kadar da olmaz dedirtti.

Haberde, iş adamlarının ihale alabilmek için yağmur altında el pençe divan durmaları gerektiği algısı oluşturuldu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Sözcü'nün skandal haberi de masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Demirören'e sabahtan akşama kadar küfreden adam, şimdi Demirören'in avukatlığını yapmaya kalkıyor.
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Bir başka gün olsaydı, Tayyip Erdoğan'ın kendi şemsiyesini taşıdığı fotoğrafı üzerine, "Erdoğan ve Aliyev kendi şemsiyelerini taşıyorlar, başkalarına taşıtmamışlar, tebrik ederiz" demeleri gerekirken, "Biz bu fotoğrafta ne bulabiliriz, nereden çakabiliriz" diye düşünüyorlar sabahtan akşama kadar. Düne kadar sövdükleri iş adamlarına şimdi sahip çıkıp, "Ya yazık bu iş adamlarına, yağmurda beklediler" diye okuyucunun karşısına çıkıyorlar.

Oysa diyebilirlerdi ki, "Düne kadar devlet başkanları, başbakanlar hatta devlet bakanları şemsiyelerini başka başka adamlara taşıtıyorlardı, şimdi Erdoğan ve Aliyev kendi şemsiyelerini taşıyor, ne güzel" diyebilirlerdir ille de şemsiye üzerinden bir haber yapacaklarsa.

Cemal Kalyoncu oradaymış, Mehmet Cengiz oradaymış, işte ihale alacaklarmış... İyi o zaman, Koç da orada olsun? Biz bir engel mi çıkardık? Daha 2 ay önce Koç baba oğul gidip Erdoğan'ı ziyaret ettiler.

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Düne kadar sövüyorlardı! Sözcü’den şimdi de şemsiye edebiyatı

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