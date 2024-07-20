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Ekonomi Düne kadar iflas senaryoları yazıyorlardı şimdi pazartesi günü sermaye akacak diyorlar
Ekonomi

Düne kadar iflas senaryoları yazıyorlardı şimdi pazartesi günü sermaye akacak diyorlar

Yeniakit Publisher
2024-07-20 23:09:00 -
Düne kadar iflas senaryoları yazıyorlardı şimdi pazartesi günü sermaye akacak diyorlar

Her fırsatta ekonomi bitti, öldü ve perişan oldu algısı yapan CHP'nin kanalı Halktv ve Prof. Dr. Hakan Kara, bu sefer ekonomiyi överek şaşırttı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moddy's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe birden yükseltti. Moody's'in kararının etkilerini ünlü ekonomist yorumladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe birden artırarak "B3"ten "B1"e yükseltti ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Bu gelişme, Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu beklentileri yansıtıyor.

Deneyimli iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, Moody's'in bu kararının borsa ve varlık fiyatları üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kara, "2 kademe not artırımı Pazartesi günü borsayı ve diğer varlık fiyatlarını olumlu etkileyecek. Daha da önemlisi, bu gelişme sermaye girişlerinin kalitesini artıracaktır" dedi.

Bu değerlendirme, Türkiye'nin ekonomik görünümüne yönelik güvenin artmasına ve sermaye girişlerinin kalitesinin yükselmesine katkı sağlayabilir.

AYRINTILAR halktv.com.tr'de
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Kaynak: HalkTV

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