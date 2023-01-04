“Dünden Bugüne Hac Yolculuğu” belgeselinin tanıtımı yapıldı

Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli Tanıtım Gecesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katılımıyla Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Diyanet TV tarafından hazırlanan belgeselin tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28-29 Nisan tarihlerinde Cidde’ye yaptığı ziyaret ve 22 Haziran’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Ankara ziyaretiyle yeni bir işbirliği döneminin başladığını söyledi.

Salgın sonrasında vatandaşların, hac farizalarını ve umre ziyaretlerini yeniden ifa edebildiklerini aktaran Oktay, “Kısmet olursa bu yıl pandemi öncesi rakamlara ulaşmayı ve mümkünse aşmayı hedefliyoruz. Hac organizasyonunda gösterdikleri özen için tüm Suudi yetkililere teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve sizler 2023 yılı hac hazırlıkları çerçevesinde Suudi makamlarla üst düzey temasları ve ortak çalışmaları zaten başlatmış durumdasınız. Hac farizası inşallah bu yıl da en güzel, ideal şekilde organize edilecektir. 9 Ocak'ta Cidde'de düzenlenecek Hac Konferansı'nda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hac talepleri dahil, milletimizin kutsal topraklara teveccühünün kontenjanlara yansıması için gerekli irade ortaya konacaktır.” dedi.

“Ecdadımız da hac hizmetlerine ve Harameyne büyük ihtimam göstermiştir”

Ecdadımız da hac hizmetlerine ve Harameyne büyük ihtimam gösterdiğinin altını çizen Oktay, “Bunun en açık göstergeleri hac beldelerinde kurulan Osmanlı vakıfları ile sürre-i hümayun ve sürre alayıdır. Bugün de milletimiz hac ibadetine ve mukaddes beldelere hamdolsun büyük teveccüh göstermektedir. Milletimizin başta Mekke, Medine ve Kudüs olmak üzere kutsal coğrafyalara beslediği muhabbet, hac, umre ve ziyaretlere gösterdiği rağbette net şekilde görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız milletimizin bu ilgisine sistemli hac ve umre hizmetleriyle karşılık vermektedir.” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının Türk hacıların hac farizası boyunca ulaşım, konaklama ve sağlık ihtiyaçları gibi tüm hizmetleri planlı bir çalışma ve koordinasyon içinde sunduğuna işaret eden Oktay, Başkanlığın Mekke’de 110 yatak kapasiteli Diyanet Sağlık Merkezi ve sağlık ocaklarıyla yine Arafat, Müzdelife ve Mina’da kurulan sahra sağlık merkezleriyle her adımda hacıların yanında olduğunu ifade etti.

“Diyanet İşleri Başkanlığı, hac yolculuğunun en iyi şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor”

Oktay, hac ve umreyle ilgili tüm iş ve işlemleri vatandaşlara e-Devlet üzerinden sunduklarını hatırlatarak, “Hac ön kayıt, kura sonuç, kesin kayıt işlemleri ile eğitim, aşı, pasaport, otel bilgileri ve kafile görevlilerine kadar her bir detayı aşama aşama dijital ortamda sunan altyapımızın dünyada başka bir örneği bulunmuyor.” ifadelerini kullandı.

Hac ve Umre Rehberi Mobil uygulaması ile de hac ibadetinin ilk anından son anına kadar Başkanlığın Türk hacılara destek verdiğini ifade eden Oktay, hem seyahat hem de eğitim-irşat boyutuyla hac yolculuğunun en iyi şekilde gerçekleştirmesini sağlayan Diyanet İşleri Başkanlığına çalışmaları için teşekkür etti.

“Her yaştan vatandaşımızı bu belgeseli izlemeye davet ediyorum”

Oktay, hac ibadetinin hikmetini kavramak açısından, onu yaşayanların ağzından dinlemek, geçmişte hacca giden büyüklerin hikayelerinde yolculuğa çıkmak ve o günlerle bugünleri karşılaştırmak gerektiğini anlatarak, lansmanı gerçekleştirilen ‘Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli’nin, Türkiye’nin hac hatıralarını geçmişten günümüze, günümüzden de geleceğe aktarması dolayısıyla önemli bir eser olduğu söyledi.

Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli’nin yapımında emeği geçen Diyanet İşleri Başkanlığına, Devlet Arşivleri Başkanlığına, TRT’ye, Türk Kızılaya, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine ve belgeselin hazırlanmasına katkı verenlere teşekkür eden Oktay, her yaştan vatandaşı Diyanet TV üzerinden yayınlanacak bu belgeseli izlemeye davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Hac ve umre hizmetlerimizin, devletimizin ve milletimizin onuruna yakışır şekilde yapılmasına özen gösteriyoruz”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş konuşmasının başında, geçmişten günümüze Hac ve Umre Organizasyonunda ve ‘Dünden Bugüne Hac Yolculuğu’ belgeseli çalışmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hac ibadetinin, sayısız hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran bir okul olduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Hac, Müslümanların, her yıl iman ve tevhit ekseninde bir araya geldiği, kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı ve vahdet şuurunun doyasıya yaşandığı müstesna bir buluşmadır. Hac, yüreklerinde Allah ve Resulünün sevgisini taşıyan müminlerin kendi iç dünyasına doğru yaptığı bir muhasebe, nedamet, tövbe, azim ve kararlılık ekseninde muazzam bir yolculuktur.” dedi.

Hac ibadeti yerine getirilirken güçlü, düzenli ve kapsamlı bir organizasyon gerektirdiğine dikkat çeken Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hac ve umre hizmetlerimizin devletimizin ve milletimizin onuruna yakışır şekilde yapılmasına özen göstermekteyiz. Hac ibadetinin ahkamına ve usulüne uygun şekilde, rahat ve kolaylık içinde yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almaktayız. Düzenlenen seminerlerle hacı adayı kardeşlerimizi eğitiyor ve bu büyük ibadete hazırlıyoruz. Mekke-i Mükerreme’de, Medine-i Münevvere’de uygun konaklama mekanları, ulaşım ve rehberlik hizmetleri ile vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ibadet etmelerini temin etmeye gayret ediyoruz.Bu konuda 40 yılı aşkın bir tecrübeye sahibiz. Her geçen yıl yeni imkanlar ve uygulamalarla hizmetlerimizi genişletiyor ve güçlendiriyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıyor, hac organizasyonumuzu sürekli gözden geçiriyor ve yeniliyoruz.”

“Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli” halkımızın hac ibadeti konusunda bilgilendirilmesi açısından çok değerli bir çalışmadır”

Diyanet İşleri Başkanlığının hac yolculuğunda eğitim ve irşat boyutuna verdiği öneme dikkati çeken Başkan Erbaş, “Biz bu kutlu yolculuğu, aynı zamanda, tefekkür, tezekkür ve nefis muhasebesi, kardeşlik ve ümmet şuurunun güçlendirilmesi, ahlaki erdemlerin ve insani faziletlerin daha sıkı bir şekilde kuşanılması için bir vesile ve imkan olarak görüyoruz.” dedi.

Milletimizi inanç ve medeniyet değerleri ile buluşturma ve onların manevi hayatına rehberlik etme noktasında bilişim ve iletişim teknolojilerinin imkanlarını etkili bir şekilde kullanmaya gayret ettiklerini ifade eden Başkan Erbaş, bu bağlamda en önemli hizmet alanlarından birinin de basılı, yazılı, görsel alanda ve dijital mecralarda yaptıkları yayıncılık faaliyetleri olduğuna vurgu yaparak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu faaliyetlerden biri olan ‘Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli’ halkımızın hac ibadeti konusunda bilgilendirilmesi açısından çok değerli bir çalışmadır. Hem göze hem de kalbe hitap etmesi yönüyle etkili bir hizmettir. Kurumsal hafızamızın korunması ve ülkemizin hac organizasyonlarının geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe aktarılabilmesi açısından da hayati bir önemi haizdir. Zira belgesel çalışmalarının esasını teşkil eden belgeler ve bu belgelerin icrasında görev almış canlı şahitler, zamanla değişen, kaybolma riskiyle karşı karşıya kalan değerlerin ve tecrübenin muhafaza edilerek sonraki kuşaklara aktarılmasına ve böylelikle toplumsal ve kurumsal hafızanın canlı tutulmasına da aracılık etmektedir.

Mevcut arşiv belgeleri ve başlangıcından günümüze hac organizasyonunun birçok safhasında görev almış, haccın kurumsal hafızası niteliğinde olan kıymetli hocalarımızın katkılarıyla bu belgesel hazırlanmıştır. Hac Organizasyonlarında başkanlık yapmış Diyanet İşleri Başkanlarımızla ve üstlendikleri görevlerle, organizasyonun gelişerek günümüze kadar gelmesine katkı sağlamış hocalarımızla söyleşiler yapılmıştır. Bununla birlikte Suudi Arabistan’da Türkiye Cumhuriyeti Hac Organizasyonuna şahitlik etmiş olan önemli kişilerle tarihe not düşülecek, arşiv niteliğinde kıymetli röportajlar yapılmıştır.”

Başkan Erbaş, “Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli”ne iştirak eden Diyanet İşleri Başkanlarına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına, Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna, Kızılay’a ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne, organizasyonun farklı kademelerinde görev alan tüm hocalara, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne ve belgeselin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, günümüze kadar hac ve umre organizasyonlarının hangi kademesinde olursa olsun emeği geçmiş ve ahirete irtihal etmiş hocalara Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlık ve sıhhat içerisinde uzun ömürler diledi.

2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri 5 Ocak’ta başlıyor…

Konuşmasının sonunda, bu yılki hac ön başvurularına ilişkin bilgi veren Başkan Erbaş, “2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir. Detaylı bilgi için Başkanlığımız Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0850 260 1313 çağrı merkezimizden bilgi alabileceklerdir. Ayrıca tüm il ve ilçe müftülüklerimizden de bilgi almaları mümkündür.” dedi.

Konuşmaların ardından “Dünden Bugüne Hac Yolculuğu” belgeselinden özel bir bölümün gösterimi yapıldı. İki bölüm halinde hazırlanan belgeselin ilk bölümü, 20 Ocak Cuma günü saat 21.00’de Diyanet TV ekranında yayınlanacak.