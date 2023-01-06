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Kültür - Sanat ‘Dünden Bugüne Hac Yolculuğu’ 20 Ocak’ta izleyiciyle buluşuyor
Kültür - Sanat

‘Dünden Bugüne Hac Yolculuğu’ 20 Ocak’ta izleyiciyle buluşuyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “Dünden Bugüne Hac Yolculuğu” belgeseli, 20 Ocak’ta Diyanet TV üzerinden iki bölüm halinde yayınlanacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 11:00:00 -
‘Dünden Bugüne Hac Yolculuğu’ 20 Ocak’ta izleyiciyle buluşuyor

Selçuklu ve Osmanlı döneminden bugüne hac ve umre organizasyonlarının arşivler üzerinden anlatıldığı belgeselde, eski Diyanet görevlileri ile 1960’lı yıllar ve sonrasında hacca giden tanıklarla yapılan röportajlar yer alıyor. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, belgeselin, hac organizasyonlarının nasıl başladığı, hangi merhalelerden geçtiği ve şimdilerde hangi aşamalarda olduğunu anlattığını söyledi. Bircan, belgeselde, 43 uzman konukla röportajlar ile emekli Diyanet görevlilerinin anılarının da yer aldığını bildirdi.

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