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Gündem Dünden beri Türkiye gündeminde: Vatandaşlardan 'PCR testi zorunluluğu'na tepki yağıyor
Gündem

Dünden beri Türkiye gündeminde: Vatandaşlardan 'PCR testi zorunluluğu'na tepki yağıyor

Aşı olmayanlara yönelik PCR testinin zorunlu olacağının açıklanması, sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 21:29:00 - 2021-08-20 21:33:06
Dünden beri Türkiye gündeminde: Vatandaşlardan 'PCR testi zorunluluğu'na tepki yağıyor

 yeniakit.com.tr 

Kabine toplantısı sonrasında okulların 6 Eylül'de yüz yüze eğitime açılmasıyla beraber aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu açıklaması tepkiye yol açarken sosyal medyada da eleştiriler dile getirildi.

Açıklanan kararın sosyal medyada da gündem olması sonrasında PCR testi zorunluluğunun bir dayatma olduğu belirtildi.

1 gündür TT'de

Sosyal medya kullanıcısı vatandaşlar, verilen yanlış karardan dönülmesi istenirken Twitter'da açılan "#PcrDayatmasıDurdurulsun" başlıklı etiket 360 bin tweetle dünden beri Trend Topic listesinde yer aldı.

PCR testi zorunluluğunun insan haklarına aykırı olduğunu dile getirildiği sosyal medya paylaşımlarında PCR testinin hastalığı tespit etmediği dile getirildi.

İşte sosyal medyada yer alan o tepkiler:


 

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