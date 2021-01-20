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Gündem Dündar Osmanoğlu kimdir? Kaç yaşında vefat etti?
Gündem

Dündar Osmanoğlu kimdir? Kaç yaşında vefat etti?

Osmanlı Hanedanının son meyvelerinden olan Dündar Osmanoğlu, geçtiğimiz günlerde ruhunu Hakk’a teslim etti. Peki Dündar Osmanoğlu kimdir? Nasıl bir hayat yaşamıştır?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 13:57:00 -
Dündar Osmanoğlu kimdir? Kaç yaşında vefat etti?

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın en büyük oğlu Mehmed Selim Efendi’nin tek oğlu Mehmed Abdülkerim Efendi’nin oğlu Dündar Osmanoğlu, 20 Aralık 1930 tarihinde Şam’da dünyaya gözlerini açtı. 1924 yılında Osmanlı Hanedanı üyelerinin yurtdışına sürgün edilmesi sonrasında Beyrut’a gittiler.

Dündar Efendi’nin babası Mehmed Abdülkerim Osmanoğlu, Şam’da izdivacını gerçekleştirdi. 1930 ve 1932 yıllarında Dündar ve Harun isimli çocukları oldu. Uzun sürgün yıllarının getirdiği zorlu hayat geçiren ailenin küçük evladı Harun Osmanoğlu, 1974 yılında hanedan üyelerinin Türkiye’ye geri dönmelerine izin verilmesinden hemen sonra ailesiyle beraber Şam’dan İstanbul’a geldi. Dündar Osmanoğlu ise Şam’da kalmayı tercih etti.

Bir süredir sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi gören Dündar Osmanoğlu, taburcu olmasının akabinde 90 yaşında iken Hakk’a vasıl oldu. 18 Ocak 2021 tarihi, vefat günü olarak tarihe geçti.

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