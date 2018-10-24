Dün yükselen dolar bugün geriledi

Geçen hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL küresel risk iştahındaki azalışın yanı sıra ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle Cuma günü negatif ayrışmayla değer kaybetmişti.

İttifak açıklamaları ile yükseldi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında yaptığı ittifak açıklamaları sonrası dolar/TL yükselerek 5.86 seviyesinin üzerine çıktı. Kur daha sonra 5.80 seviyesinin altına geriledi.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.6940 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.5004 civarında seyrediyor.

Merkez'in faiz kararı bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını yarın açıklayacak. TCMB'nin Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.