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Dün yılın golünü atan Sangare: Beni Türk milli takımına alın

Antalyaspor-Ankaragücü maçında attığı golle gündem olan Nazım Sangare, Gine'den gelen milli takım teklifini reddetti. Sangare, Türk milli takımında oynamak istediğini söyledi.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:59
Dün yılın golünü atan Sangare: Beni Türk milli takımına alın

Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Nazım Sangare, Gine Milli Takımı'nın kendileri için oynama teklifini reddetti.

Türkiye için oynamak istediğini geçtiğimiz sezon açıklayan 24 yaşındaki futbolcu, Mircea Lucescu döneminde milli takımda değerlendirilmemişti. Babası Gineli annesi Türk olan Sangare'nin Şenol Güneş'in milli takımın başına gelmesinin ardından özellikle mart ayı için çok umutlu olduğu ve davet beklediği belirtildi.

Sangare, Antalyaspor formasıyla bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

Menajeri konuştu: Türk milli takımını istiyor

Geçtiğimiz sezon yerel bir kanalda açıklamalarda bulunan Nazım Sangare'nin menajeri Ergin Yücetaş şunları söylemişti;

"Antalyaspor'da başarılı olduktan sonra Türkiye A Milli Takımı'nda forma giymek ve Avrupa'nın önemli takımlarında yer almak istiyor. Antalyaspor'da çok mutlu, taraftarın sevgisi de O'na büyük özgüven sağlıyor"

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:59
  1. Türkiye Cumhuriyeti
  2. Mircea Lucescu
  3. Antalyaspor
  4. Şenol Güneş
  5. Ankaragücü
  6. Türkiye
  7. Lucescu
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