Dün tehdit ettiler bugün yağ çekiyorlar! CHP Lideri market sahiplerine istekte bulunup halka şirin gözükmeye çalıştı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düne kadar tehditler savurduğu market sahiplerine bugün yazdığı mektupla yalakalık yaparken halka şirin görünmeye çalıştı.

Market sahiplerine açık mektup

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, market sahiplerine yazdığı açık mektubu paylaştı.

CHP Lideri zam yapılmamasını istedi

Kılıçdaroğlu, mektubunda, market sahiplerinden "10 Hayatta Kalma Ürünü" için kış aylarında zam yapılmamasını istedi.

CHP Lideri mektubunda şu ifadeleri kullandı:

Büyük marketlerden bir talebim olduğunu ifade etmiş, "10 Hayatta Kalma Ürünü" için, kış aylarında zam yapılmamasını istememiştim. Bu ürünler; Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebzedir. Bu talebin, sizden, bu ürünlerde açıkça zarar etmenizi istemek olduğunun farkındayım. Ancak bunu halkımız adına yapmak zorundayız.

'Üç harfli market ve AVM'leri şehirlerin dışına yollayacağız'

Geçtiğimiz aylarda vatandaşlara küçük esnaftan alışveriş yapmaları çağrısında bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, "CHP olarak da söz veriyoruz, kayıt altında söz veriyoruz. İktidar olduğumuzda bu üç harflileri, kene gibi yapışıp kanınızı emen bu üç harflileri de bu AVM'leri de bu şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var" diyerek CHP'nin seçim vaadini açıklamıştı.

'CHP'ye oy kaybettirir'

CHP'nin bu vaadini değerlendiren uzman isimler, bunun CHP'ye oy kazandırmak yerine oy kaybettireceğini açıklayarak tepki göstermişti. Vatandaşın, ihtiyaçlarını daha uygun fiyata ulaşma imkanını elinden almak isteyen CHP, gelen tepkilerin ardından stratejisini değiştirdi.

Dün tehdit etti bugün yalakalık yaptı

Kılıçdaroğlu, düne kadar tehditler savurduğu market sahiplerine bugün ‘değerli sektör yöneticileri’ şeklinde başladığı mektupta şirin gözükmeye çalıştı. Market sahiplerinden fedakarlık bekleyen CHP Lideri, 'şehir dışına yollayacağız' dedikleri marketler için bu kez, 'iktidara geldiğimizde zararınızı karşılayacağız' diyerek yalakalık yaptı.