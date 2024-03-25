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Dünya Dün sert müdahale edilmişti! Ürdün halkının dünyaya örnek olan Gazze çabası
Dünya

Dün sert müdahale edilmişti! Ürdün halkının dünyaya örnek olan Gazze çabası

Yeniakit Publisher
2024-03-25 23:43:00 - 2024-03-26 00:13:05

Ürdün'de halk tekbirlerle İsrail Başkonsolosluğu binasına yürüdü. Halk cihad etmek için sınırların açılmasını istiyor.

Ürdün halkının Gazzeli mazlumlar için çabası dünyaya örnek oluyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan Gazze için "acil ateşkes" kararı, katil İsrail tarafında karşılık bulmadı.

Siyonist İsrail'in yetkilileri, Gazze'de ateşkes kararına uymayacaklarını ilan etti. Öte yandan bebek katili Netanyahu da bombardımandan kaçan Filistinli mazlumların sığındığı Refah'a kara harekatına hazırlanıyor.

Ürdün halkı ise yaşananlar karşısında siyoniste tepkisini ülkedeki İsrail Başkonsolosluğu binası önünde gösteriyor.

Dün Ürdün polisinin sert müdahalede bulunduğu halk bugün de teravih namazının ardından tekbirlerle başkonsolosluk binasına yürüdü. Ürdün halkının Gazzeli mazlumlar için çabası takdir topladı.
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