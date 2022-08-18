Dün öyle Bugün böyle… Sezon değişti, betonlaşamadık söylemine geçtik!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Hükümet ülkeyi betonlaştırıyor, birilerine para akıtıyor" yalanıyla halkı galeyana getirmeye çalışan muhaliflere anladıkları dilden cevabı verdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Daha iki ay önce, muhalefet gazetelerinin tamamı, kentsel dönüşüm çerçevesinde İstanbul, Beyoğlu, Fetihtepe mahallesindeki gelişmeleri eleştirel olarak haberleştiriyorlardı..

Fetihtepe dediğime bakmayın.

Türkiye’nin hemen her yerindeki kentsel dönüşüm çalışmaları için, muhalif gazetelerin bakış açıları hep şu olmuştu:

“Siyasi iktidar ülkeyi betonlaştırıyor. Daha fazla betonlaşıyoruz.. Betonlaşırken, birilerine de rant aktarıyorlar.”

Sanırsınız ki, bina yapacak müteahhitlere ihtiyaçtan iki misli fazla beton ev yapmaları şartı koşuluyor, “Yarısı boş kalsın, yarısında da oturulsun. Ama fazla yapılsın ki, fazla beton harcansın. Müteahhitler fazla para kazansınlar” deniliyormuş gibi, algı oluşturuyorlardı..

Depreme dayanıksız evlerde oturan Fetihtepe mahallesindeki aileleri tahrik ediyorlar, “Çıkmayın, evinizi boşaltmayın. Kök söktürün” teşvikleri ile o insanları adeta o çürük evlerde muhtemel yaşanacak depremde can vermeleri için her fırsatı değerlendiriyorlardı..

Kentsel dönüşümün başlaması açısından son aşamaya gelinmiş, kira yardımları çıkmış, ama yine can güvenliği olmayan o evlerden çıkmayan ailelerin muhalif medyanın tahrikleri ile ısrar ettikleri kararlarından vazgeçmeleri için elektrik, doğalgaz ve suları kesilince..

Bir anne, oraya gelen gazetecilerin yaptıkları kurgu sonrasında, evin önündeki bahçede leğende oğlunu yıkıyor görüntüsü ile istismarı zirveye taşıdılar..

Sezon, kentsel dönüşüme karşı çıkma sezonu idi.

Sezon, depreme dayanıksız evlerde oturan insanlar üzerinden iktidara çakma, sezonu idi..

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