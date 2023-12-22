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Siyaset Dün Kemal bugün Özgür! Erdoğan yine kazandı
Siyaset

Dün Kemal bugün Özgür! Erdoğan yine kazandı

Yeniakit Publisher
2023-12-22 15:27:00 -
Dün Kemal bugün Özgür! Erdoğan yine kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı davada, 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı davada, 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla CHP lideri Özgür Özel aleyhine, 17 Aralık 2020'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle açtığı manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesince kesin olarak karara bağlandı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

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