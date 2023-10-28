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Dünya Dün herkes çağrıda bulunmuştu: Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink yardımı!
Dünya

Dün herkes çağrıda bulunmuştu: Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink yardımı!

Yeniakit Publisher
2023-10-28 14:46:00 -
Dün herkes çağrıda bulunmuştu: Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink yardımı!

İşgalci siyonist rejimin saldırıları sonrası Gazze'ye iletişim kesilirken, dünyada milyonlarca kişi Elon Musk'a çağrı yapmıştı. Musk'tan yanıt geldi.

İşgalci siyonist rejimin saldırıları sonrası Gazze'ye iletişim kesilirken, dünyada milyonlarca kişi Elon Musk'a çağrı yapmıştı. Musk'tan yanıt geldi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, siyonist rejimin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu. Sosyal medyada kullanıcılar Starlink uydularıyla internet erişimi sağlayan Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'a çağrı yaptı.

'Gazze'ye Starlink, starlinkforgaza' etiketiyle Türkiye ve dünya gündemine birinci sıradan girdi. Musk'tan açıklama geldi.

Elon Musk, ''Starlink, Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarıyla bağlantıyı destekleyecek.'' açıklamasını yaptı.
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