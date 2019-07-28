Dün hastaneye kaldırılmıştı! İstanbul'a getirildi '27 Nisan muhtırası' rezaleti ile akıllara kazanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Büyükanıt ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Kuşadası'ndaki yazlığında rahatsızlanarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Büyükanıt, solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği şüphesiyle tedavi altına alındı. İstanbul'a getirildi Burada ilk müdahalesi yapılan Büyükanıt, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a getirildi. Büyükanıt, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve bazı askeri yetkililer de Acıbadem Maslak Hastanesi'ne geldi.

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