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Ekonomi Dün gelen zam sonrası yeni zam kapıda! Depoları şimdiden doldurun
Ekonomi

Dün gelen zam sonrası yeni zam kapıda! Depoları şimdiden doldurun

Yeniakit Publisher
2023-07-29 12:06:00 -
Dün gelen zam sonrası yeni zam kapıda! Depoları şimdiden doldurun

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklik devam ediyor. Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklik devam ediyor.

Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL zam bekleniyor. 
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,35 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.

Motorine geçen hafta da 1 lira 55 kuruşluk zam gelmişti.

 
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