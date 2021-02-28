Dün Erbakan Bugün Erdoğan... Sözcü 28 Şubat’ın yıl dönümünde ağzındaki baklayı çıkardı!

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Türkiye demokrasisine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat’ın yıldönümünde vesayet yanlısı, eski Türkiye özlemi içerisindeki laikçi-Kemalist medya boş durmadı.

Kokuşmuş zihniyetini her haberinde buram buram hissettiren solak Sözcü gazetesi, 28 Şubat’ın yıl dönümünde manşetine hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik alçakça bir iftirayı taşıdı.

Dün Erbakan bugün Erdoğan!

28 Şubat döneminde vesayetin tetikçisi gazeteler, “Kayıp trilyon davası” adı altında Necmettin Erbakan’a yönelik iftira ve karalama kampanyaları başlatarak Erbakan'ı yolsuzlukla itham etmişken, Vesayetin tepesi ise Erbakan'ı siyasetten silmek için 'vesayet yargısı' dahil elindeki tüm imkanları kullanmıştı.

Aynı zihniyetin temsilcisi Sözcü gazetesi de, 28 Şubat’ın yıldönümünde benzer bir haberle çıktı.

İftira dolu haber

Gazetenin bugünkü manşetinde “128 milyar dolar için soruşturma açılsın” başlığıyla skandal bir haber yer aldı. Skandal haberde “Muhalefet Merkez Bankası’nın 28 Milyar doları satıldı. Rezerv eksi 42.3 milyar dolar” diyor. İktidar ise “95 Milyar Dolarımız var” diyor. Kafalar karışık, çözüm açık” denilerek soruşturma açılması gerektiği savunuldu.

Sözcü’nün hain amacı!

Yargıya talimat vererek büyük bir alçaklığa imza atan solak gazete, “iktidar Merkez Bankasının 128 milyar dolarını buharlaştırıldı” iftiraları ile 28 Şubat darbesi sürecinde Erbakan’ı yargılattıkları gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yargılatmak istediğini belli etti.

Tesadüf olamaz

Erdoğan’a yargı eliyle de iftira atan Sözcü’nün 28 Şubat’ın yıldönümündeki bu haberinin ‘tesadüf’ olamayacağı belirtiliyor. İftira dolu haberle meşru hükümete ‘darbe’ sopasını göstrerme cüretinde bulunan solak gazete hakkında hukuki bir sürecin başlatılıp başlatılmayacağı bilinmiyor.