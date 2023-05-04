Dün Amerika, bugün Avrupa... Gözler faiz kararında

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), finansal koşulların hızla sıkılaşmasıyla birlikte faiz artırımlarını yavaşlatmaya hazırlanıyor. ECB’nin banka kredilendirme anketi, daha sıkı kredi verme kriterleri arasında kredi talebinde istisnai derecede büyük bir düşüşe işaret ederek, daha küçük bir oran artışı için durumu güçlendirdi.

Yeni ekonomik rakamlar, hem Avrupa Merkez Bankası’nın politika toplantısında faiz oranlarını yalnızca daha küçük bir miktarda artırması hem de muhtemelen bilanço küçültme hızında bir artış açıklaması olasılığını güçlendiriyor.

Niceliksel sıkılaştırma, ECB’nin yıllarca süren hükümet borç alımları ve parasal teşvikten sonra bilançosunda oturan devasa tahvil portföyünü küçültmesiyle zaten gerçekleşti. ECB, yıllarca faizi sıfır ve altında tuttu ve borç vermeyi simüle etmek amacıyla Varlık Satın Alma Programı (APP) ve Pandemi Acil Satın Alma Programı (PEPP) gibi tahvil satın alma programları başlattı.

APP, sürekli düşük enflasyon seviyeleriyle başa çıkmak için 2014 yılının ortalarında başladı. Ocak ve Ekim 2019 arasında donduruldu ve ardından Temmuz 2022′ye kadar sürdü - ancak vadesi dolan varlıklardan yapılan ödemeleri yeniden yatırıma yatırmaya devam etti. Öte yandan PEPP, koronavirüs pandemisi sırasında uygulamaya konulan daha esnek bir tahvil alım programıydı.

Deutsche Bank baş ekonomist ve ECB gözlemcisi Mark Wall, müşterilere bir notta “Finansal koşulların +25bp’lik bir vites küçültmeye aşırı tepki vermesini durdurmak için, ECB’nin daha hızlı QT duyurmasını bekliyoruz: APP yeniden yatırımlarının 3. çeyrekten itibaren aylık 15 milyar Euro’dan aylık 20 milyar Euro’ya çıkarılması” dedi.

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Bu hafta açıklanan yeni verilere göre euro bölgesinde enflasyon Nisan ayında hafif bir artışla yüzde 7′ye yükseldi, ancak gıda, yakıt, tütün ve alkolü içermeyen çekirdek enflasyon geçen Haziran ve sonrasındaki ilk düşüşü olan yüzde 5,7′den yüzde 5,6′ya geriledi.