Dün akşamdan beri her yerde aranıyordu! Acı haber su kuyusundan çıktı

Salihli’nin Gökeyüp Mahallesi Sarısu mevkiinde bir su kuyusunda kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 5 metre derinliğindeki kuyudaki cansız bedenin dünden beri kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Hatice Aydın’a (86) ait olduğu belirlendi. Aydın’ın cansız bedeni, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.