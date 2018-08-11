Dün akşam 6,80'i gören dolarda son durum
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı açıklama sonrası 6,80 seviyesini gören dolar, an itibariyle 6,43 noktasında hareket ediyor.11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:22
Cuma gününe ciddi bir yükselişle başlayan dolar, cumartesi gününe sakin başladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye açıklamasıyla 6,80 noktasına ulaşarak rekor kıran dolar, akşam saatlerinde 6,40 seviyesine geriledi. Düşüşü bu seviyede sabitleyen dolar, cumartesi gününe de 6,40 bandından başladı.
6,43'TEN İŞLEM GÖRÜYOR
Cumartesi piyasasına 6,41 ile başlayan dolar ciddi bir dalgalanma yaşamadan bu seviyede kendini korudu. Dolar şuan itibariyle 6,43 noktasında hareket ediyor.
YORUM YAZ