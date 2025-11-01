  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Başsavcılıktan Hüseyin Gün açıklaması

CHP'nin ortağı olduğu banka iyi kar yaptı

CHP’li Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 10’a çıktı!

Mercedes, Audi, BMW ve Volkswagen'e darbe vuruldu! Togg'dan büyük bomba

Ömer Çelik, Numan Kurtulmuş’a saygısızlığı kınadı: Muhalefet etmekle terbiyesizliği ayırt edemiyorlar!

MHP, polise yumruk atan ilçe başkanının biletini anında kesti: Görevden alındı

İYİ Parti’den Meclis'te Kurtulmuş'a terbiyesizlik: Salonu terk etti!

‘Katil ABD işbirlikçi AKP’ diyenlerin maskesi indi! Sözcü'de Halk TV'de ve TV5'te bu ayarı izleyemezsiniz

İsrail daha ne kadar alçalacak? Terör devletinin katilleri masum hayvanları da katletti

Ateşkesi ihlal eden İsrail'e "İstanbul" darbesi
Gündem Dün AB’ye yakıştıramayanlar bugün kapımızdan ayrılmıyor
Gündem

Dün AB’ye yakıştıramayanlar bugün kapımızdan ayrılmıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dün AB’ye yakıştıramayanlar bugün kapımızdan ayrılmıyor

Türkiye’nin AB’ye üye olmasını 1963 yılından beri engelleyen Batılı ülkeler, “Kopenhag’ın kriterleri varsa, Ankara’nın da kriterleri var” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı karşısında hizaya gelmeye başladılar. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in de Ankara’nın yolunu tutması, Avrupa ülkelerinin ibreyi Ankara’ya döndürdüğünün işareti oldu. Siyasiler bu rüzgarın daha da güçleneceğini vurguladılar.

Buğra Kardan  İstanbul

1963’ten beri Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne sokmamak için her yolu deneyen Batılılar, hizaya gelmeye başladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in peş peşe başkente gelmesi, Avrupa’nın ibreyi Ankara’ya döndürdüğünü belgeledi. Gezi eylemlerinin faili Osman Kavala ve kanlı Kobani olaylarının mesulü Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmemesi durumunda Türkiye’yi Avrupa Konseyi’nden çıkarmakla tehdit eden, tarih bile veren ülkelerin başbakanlarının Cumhurbaşkanı Recip Tayyip Erdoğan’la bir araya gelmek için yarışmaları, Türkiye’nin bileğinin bükülemeyeceğini kati kıldı.

 

Kopenhag yoksa Ankara kriteri

İngiliz Starmer’la Eurofighter anlaşmalarını imzalayarak, Alman Merz’in gözlerine baka baka “Eğer Kopenhag kriterleri noktasında Türkiye’ye yaklaşılıyorsa bizim de bunun karşısında Ankara kriterlerimiz vardır. Ankara kriterleriyle biz Avrupa’ya ve dünyaya açılırız” cümlelerini kullanarak diplomaside yeni devir açan Erdoğan’a övgü sel oldu. Siyasiler, Avrupa’da da Türkiye rüzgârının estiğini belirttiler. Bu rüzgârın daha da güçleneceğini ifade ettiler. Erdoğan’ın kararlı dış siyasetinin Batı’nın yönünü Ankara’ya çevirmeye ittiğini aktardılar. “Türkiye asrı başlıyor” diye eklediler.

 

TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ ARTIYOR

Akit’e konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, şunları söyledi: “Bir dönem Türkiye’yi AB’de yeri olmadığını iddia edenlerin, AP’de dahi görmeye katlanamayanların şu anda Ankara’ya yönelmeleri anlamlıdır. Bunların mahcup mudur, bilinmez ama dönüşmektedirler. İngiltere Başkanı Starmer’ın ve Almanya Başbakanı Merz’in gelişi bunun işaretidir. Avrupa, Türkiye’ye ilgi duymaktadır. Ülkeye umut bağlamaktadır. Tabii Batı’nın yönünü Ankara’ya çevirmesi kolay olmadı. Cumhurbaşkanı’mız, çok çalıştı. ‘Daha adil bir dünya mümkün’ anlayışıyla ilerleyip Türkiye’nin itibarını artırdı. Her alanda yapılan reformlar, savunma sanayiini kuvvetlendiren adımlar ve diplomasi başarıları Avrupalıları U dönüşü yapmaya itti. Çünkü Türkiye’nin bileğinin bükülmeyeceği anlaşıldı. Ülkenin AB için ne denli önemli olduğu görüldü. İşte bu nedenle Batılılar, Ankara’ya akın etmeye başladı. Dünya siyaseti ve konjonktürü yeniden şekilleniyor. Doğal olarak Türkiye’nin önemi artıyor. 86 milyonla bir olan, bölgede istikrarı temin eden, dünyaya adaleti ve dayanışma getirmek için uğraşan Türkiye daha da kıymetleniyor.

 

DÜNYADA BARIŞI HAKİM KILIYORUZ

İhtilaf hâlinde olan Afganistan ile Pakistan anlaştı. Burada Türkiye, arabulucu görevi gördü. Yine İslâm ülkeleriyle dayanışmaya girerek İsrail saldırganlığını tescil ettiren Türkiye oldu. Şükür ki Cumhurbaşkanı’mızın ‘Daha adil bir dünya mümkün’ sözü fiiliyata dökülüyor. Hak ve adalet merkezli sistem Türkiye’nin önderliğinde hayat buluyor. Bunu Avrupa da idrak ediyor ki İngiltere ve Almanya Başbakanı Cumhurbaşkanı’mızla görüşmeye geliyor. Dünyada egemen güçler, iyi bir imtihan veremdiler. Dünyaya barış, istikrar getiremediler. Biz de medeniyetimizden aldığımız güçle yol yürüyoruz. Bölgenin amiral gemisi olarak öne çıkıyoruz. Tek üzüntümüz ise Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı’mızın gayretlerini muhalefetin anlayamaması. ‘Türkiye’nin Suriye’de ne işi var’ diyen, Mavi Vatan doktrinine bıyık altından gülen CHP’yle bizim vizyon farkımızı kamuoyunun yorumuna bırakıyoruz. Türkiye’nin tecrübelerinden dünya yararlanıyor. Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını Avrupa da idrak ediyor. İşte Cumhurbaşkanı’mızın yürekli ve duyarlı duruşunu Merz de fark etti. Cumhurbaşkanı’mız, Alman Merz’e ‘İsrail saldırganlığını görmüyor musunuz?’ sorusunu yöneltti. Bu sorusuyla büyük övgü topladı. Batı’nın hak ve hürriyetler, fikir özgürlüğü hususunda samimi olamadığı muhakkak. Avrupa’nın belli başlı figürleri müdafaa ettiği, menfaatlerini ön planda tuttuğu açık. Avrupa’nın bütün ezber tezleri Gazze’de bitti. Türkiye’nin hikâyesi de orada büyüdü. Yeterli mi, değil. Büyük hedefler ve idealler var.”

Erdoğan’dan Alman şansölyeye Gazze ayarı: Siz Almanya olarak zulmü görmüyor musunuz?
Erdoğan’dan Alman şansölyeye Gazze ayarı: Siz Almanya olarak zulmü görmüyor musunuz?

Gündem

Erdoğan’dan Alman şansölyeye Gazze ayarı: Siz Almanya olarak zulmü görmüyor musunuz?

Erdoğan görüşmesi öncesi DEM Parti'den flaş açıklama
Erdoğan görüşmesi öncesi DEM Parti'den flaş açıklama

Gündem

Erdoğan görüşmesi öncesi DEM Parti'den flaş açıklama

Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti
Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti

Gündem

Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti

Erdoğan ile görüşen İmralı Heyeti'nden açıklama
Erdoğan ile görüşen İmralı Heyeti'nden açıklama

Gündem

Erdoğan ile görüşen İmralı Heyeti'nden açıklama

İşte Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin gücü
İşte Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin gücü

Gündem

İşte Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin gücü

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Biz bunu yutmayız
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Biz bunu yutmayız

Gündem

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Biz bunu yutmayız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23