Dün AB’ye yakıştıramayanlar bugün kapımızdan ayrılmıyor

Buğra Kardan İstanbul

1963’ten beri Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne sokmamak için her yolu deneyen Batılılar, hizaya gelmeye başladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in peş peşe başkente gelmesi, Avrupa’nın ibreyi Ankara’ya döndürdüğünü belgeledi. Gezi eylemlerinin faili Osman Kavala ve kanlı Kobani olaylarının mesulü Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmemesi durumunda Türkiye’yi Avrupa Konseyi’nden çıkarmakla tehdit eden, tarih bile veren ülkelerin başbakanlarının Cumhurbaşkanı Recip Tayyip Erdoğan’la bir araya gelmek için yarışmaları, Türkiye’nin bileğinin bükülemeyeceğini kati kıldı.

Kopenhag yoksa Ankara kriteri

İngiliz Starmer’la Eurofighter anlaşmalarını imzalayarak, Alman Merz’in gözlerine baka baka “Eğer Kopenhag kriterleri noktasında Türkiye’ye yaklaşılıyorsa bizim de bunun karşısında Ankara kriterlerimiz vardır. Ankara kriterleriyle biz Avrupa’ya ve dünyaya açılırız” cümlelerini kullanarak diplomaside yeni devir açan Erdoğan’a övgü sel oldu. Siyasiler, Avrupa’da da Türkiye rüzgârının estiğini belirttiler. Bu rüzgârın daha da güçleneceğini ifade ettiler. Erdoğan’ın kararlı dış siyasetinin Batı’nın yönünü Ankara’ya çevirmeye ittiğini aktardılar. “Türkiye asrı başlıyor” diye eklediler.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ ARTIYOR

Akit’e konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, şunları söyledi: “Bir dönem Türkiye’yi AB’de yeri olmadığını iddia edenlerin, AP’de dahi görmeye katlanamayanların şu anda Ankara’ya yönelmeleri anlamlıdır. Bunların mahcup mudur, bilinmez ama dönüşmektedirler. İngiltere Başkanı Starmer’ın ve Almanya Başbakanı Merz’in gelişi bunun işaretidir. Avrupa, Türkiye’ye ilgi duymaktadır. Ülkeye umut bağlamaktadır. Tabii Batı’nın yönünü Ankara’ya çevirmesi kolay olmadı. Cumhurbaşkanı’mız, çok çalıştı. ‘Daha adil bir dünya mümkün’ anlayışıyla ilerleyip Türkiye’nin itibarını artırdı. Her alanda yapılan reformlar, savunma sanayiini kuvvetlendiren adımlar ve diplomasi başarıları Avrupalıları U dönüşü yapmaya itti. Çünkü Türkiye’nin bileğinin bükülmeyeceği anlaşıldı. Ülkenin AB için ne denli önemli olduğu görüldü. İşte bu nedenle Batılılar, Ankara’ya akın etmeye başladı. Dünya siyaseti ve konjonktürü yeniden şekilleniyor. Doğal olarak Türkiye’nin önemi artıyor. 86 milyonla bir olan, bölgede istikrarı temin eden, dünyaya adaleti ve dayanışma getirmek için uğraşan Türkiye daha da kıymetleniyor.

DÜNYADA BARIŞI HAKİM KILIYORUZ

İhtilaf hâlinde olan Afganistan ile Pakistan anlaştı. Burada Türkiye, arabulucu görevi gördü. Yine İslâm ülkeleriyle dayanışmaya girerek İsrail saldırganlığını tescil ettiren Türkiye oldu. Şükür ki Cumhurbaşkanı’mızın ‘Daha adil bir dünya mümkün’ sözü fiiliyata dökülüyor. Hak ve adalet merkezli sistem Türkiye’nin önderliğinde hayat buluyor. Bunu Avrupa da idrak ediyor ki İngiltere ve Almanya Başbakanı Cumhurbaşkanı’mızla görüşmeye geliyor. Dünyada egemen güçler, iyi bir imtihan veremdiler. Dünyaya barış, istikrar getiremediler. Biz de medeniyetimizden aldığımız güçle yol yürüyoruz. Bölgenin amiral gemisi olarak öne çıkıyoruz. Tek üzüntümüz ise Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı’mızın gayretlerini muhalefetin anlayamaması. ‘Türkiye’nin Suriye’de ne işi var’ diyen, Mavi Vatan doktrinine bıyık altından gülen CHP’yle bizim vizyon farkımızı kamuoyunun yorumuna bırakıyoruz. Türkiye’nin tecrübelerinden dünya yararlanıyor. Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını Avrupa da idrak ediyor. İşte Cumhurbaşkanı’mızın yürekli ve duyarlı duruşunu Merz de fark etti. Cumhurbaşkanı’mız, Alman Merz’e ‘İsrail saldırganlığını görmüyor musunuz?’ sorusunu yöneltti. Bu sorusuyla büyük övgü topladı. Batı’nın hak ve hürriyetler, fikir özgürlüğü hususunda samimi olamadığı muhakkak. Avrupa’nın belli başlı figürleri müdafaa ettiği, menfaatlerini ön planda tuttuğu açık. Avrupa’nın bütün ezber tezleri Gazze’de bitti. Türkiye’nin hikâyesi de orada büyüdü. Yeterli mi, değil. Büyük hedefler ve idealler var.”