Dün Abdülhamid Han’a bugün Erdoğan’a! Erbakan'ın dava arkadaşından Saadet'e şiir tavsiyesi..

Yeniakit.com.tr

6'lı masanın yarın düzenlenecek yeni toplantısına Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Partisi ev sahipliği yapacak.

Yarınki toplantıyı gündeme getiren merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın yol ve dava arkadaşlarından Saadet Partisi eski Milletvekili, Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, Temel Karamollaoğlu'na Abdulhamid Han'ın baş düşmanlarından Rıza Tevfik'in "Pişmanım" şiirini dinlemesini tavsiye etti.

Necmettin Aydın yazılı olarak yayınladığı basın açıklamasında, "Önümüzdeki seçimleri kazanmak amacı ile bir araya gelecek altı siyasi parti eğer amaçlarına ulaşırlarsa ve adı geçen kişilerden birisi seçimi kazanır Cumhurbaşkanı olursa merhum Erbakan Hocamızın 'zamanı gelecek herkes selam duracak' dediği başörtüsü de kaybetmiş olacaktır. Yani SP‘nin ev sahipliği yaptığı bu toplantı sayesinde manevi olarak başörtüsü gönderden inmiş olacaktır." değerlendirmesi yaptı.

Aydın; 28 Şubat'ta dindar insanlara yapılan zulmü hatırlatarak şunları söyledi:

Milli Görüş’ün en temel ilkesi önce ahlak ve maneviyattır. Merhum Erbakan Hocamızın bütün Türkiye’ye ezberlettiği temel fikir Milli Görüş'tür. Milli Görüşçü ise, şuurlu Müslüman demektir. Ülkemizde yıllarca laiklik adı altında İslam yasaklanmıştır. Bu yasağın en büyük uygulama konusu başörtüsüdür. Şehitlerin başörtülü annelerinin törenlere alınmayışından, birinci olan başörtülü kızların törenlerde kürsülerden indirilişine kadar sayısız çok acı örnekleri birlikte yaşadık.

Temel Karamollaoğlu'na şiir tavsiyesi!

Saadet Partisi'nin 28 Şubat'ın yasakçılarından CHP ile aynı masada buluşup, Milli Görüş'e ihanet ettiğini söyleyen Necmettin Aydın, "Önümüzdeki seçimi, adı geçen Millet İttifakı adaylarından birinin kazanması halinde bu bayrak hem şeklen hem manen düşmüş olacaktır. Bu bayrağı indirmek, indirmeye çalışmak, indirecek olanlara yardım etmek, toplantılara katılmak, hele kendi evimizde bu toplantıları yapmak kara gündür, Milli Görüş’e, merhum Erbakan Hocamıza, millete, tarihimize ihanettir." ifadelerini kullandı.

Necmettin Aydın, Temel Karamollaoğlu'na Rıza Tevfik'in "Pişmanlık" şiirini okumasını tavsiye etti:

Ama; "adalet yok, ekonomi bozuk, yolsuzluk talan çok, şöyle yanlış, böyle zulüm var" dediklerini duyar gibiyim. Ben de diyorum ki ey SP yönetimi, peşinden gittikleriniz gelince var dediğiniz, eleştirdiğiniz bütün yanlış işlerin daha beteri olacaktır, olmaktadır. Abdülhamid Han'ın azılı muhaliflerinden filozof Rıza Tevfik’in daha sonra yazdığı "Pişmanlık" şiirini okumanızı tavsiye ederim.

'Umulur ki yanlıştan dönüle'

"CHP’nin çok partili hayatta geçen yetmiş yılda üç dönem iktidarı tam bir felakettir." diyen Aydın, sözlerini şöyle tamamladı: İlki 1978'de gelmiş, ekonomi batmış, dolar 20 kat artmış, 24 Ocak kararları ile Türkiye’nin iflası ilan edilmiş, anarşi azmış sonra darbe olmuştur. İkinci olarak 1991'de ortak ama aslı fail olarak yine gelmiş 5 Nisan kararları olarak tarihe geçen kriz süresince yine dolar 20 kat artmış, faili meçhuller, Madımak-Başbağlar gibi acısı hala geçmeyen çok önemli kaotik olaylar yaşanmıştır. Son olarak 1998’de gelmiş 2001 krizi ile sonlanmış dolar Refah Yol'un bıraktığı 125 TL'den 15 kattan fazla artarak bin 700 TL'ye çıkmış ekonomi ve devlet çökmüştür. Eğer altılı masa başarılı olur CHP iktidar olursa Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi başımıza gelecektir.

40 yılımı verdiğim, en son merhum Erbakan Hocamın genel başkan yardımcılığını yapma şerefine nail olduğum SP‘nin bu hali başta beni ve bütün samimi Milli Görüşçüleri çok üzmektedir. Umulur ki yanlıştan dönüle.

İşte Rıza Tevfik'in Sultan Abdulhamid Han'a karşı yaşadığı pişmanlığın şiiri:

Nerdesin şevketlim, Sultan hamid han?

Feryâdım varır mı bârigâhına?

Ölüm uykusundan bir lâhza uyan,

Şu nankör milletin bak günâhına.

Tahkire yeltenen tac-ü tahtını,

Denedi bu millet kara bahtını;

Sınad-ı sillenin nerm ve sahtını,

Rahmet et sultanım suz-i âhına.

Târihler ismini andığı zaman,

Sana hak verecek, ey koca sultan;

Bizdik utanmadan iftira atan,

Asrın en siyâsî padişâhına.

“Pâdişah hem zâlim, hem deli’ dedik,

İhtilâle kıyam etmeli dedik;

Şeytan ne dediyse, biz ‘belî’ dedik;

Çalıştık fitnenin intibahına.

Dîvâne sen değil, meğer bizmişiz,

Bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz.

Sade deli değil, edepsizmişiz.

Tükürdük atalar kıblegâhına.

Sonra cinsi bozuk, ahlâkı fena,

Bir sürü türedi, girdi meydana.

Nerden çıktı bunca veled-i zinâ?

Yuh olsun bunların ham ervâhına!

Bunlar halkı didik didik ettiler,

Katliâma kadar sürüp gittiler.

Saçak öpmeyenler, secde ettiler.

Bir asi zabitin pis külâhına.

Bugün varsa yoksa …………..,

Şöhretinde herkes fuzuli dellal;

Âlem-i mânâ’dan bak da ibret al,

Uğursuz taliin şu gümrâhına.

Haddi yok, açlıkla derde girenin,

Sehpâ-yı kazâya boyun verenin.

Lânetle anılan cebâbirenin

Bu, rahmet okuttu en küstâhına.

Çok kişiye şimdi vatan mezardır,

Herkesin belâdan nasîbi vardır,

Selâmetle eren pek bahtiyardır,

Bu şeb-i yeldânın şen sabahına.

Milliyet dâvâsı fıska büründü,

Ridâ-yı diyânet yerde süründü,

Türkün ruhu zorla âsi göründü,

Hem peygamberine, hem Allâh’ına.

Sen hafiyelerle dem sürdün ancak,

Bunlar her tarafa kurdu salıncak;

Eli,yüzü kanlı bir sürü alçak,

Kemend attı dehrin mihr-u mahına.

Bu itler nedense bana salmadı,

Bahalıydı başım kimse almadı,

Seyrandan başkaca iş de kalmadı;

Gurbet ellerinin bu seyyahına.

Hoş oldu cilvesi Cumhuriyetin,

Tadı kalmamıştı Meşrutiyetin,

Deccal’a dil çalan böyle milletin,

Bundan başka çare yok ıslahına.

Lâkin sen sultânım gavs-ı ekbersin

Âhiretten bile himmet eylersin,

Çok çekti şu millet murada ersin

Şefâat kıl şâhım mededhâhına.