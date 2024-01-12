  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD soykırıma destek çıktı! Bozacının şahidi şıracı

Dolandırıcılıkta akılalmaz yöntem! Sürümden kazanıp...

Patatesle her gün evde altın üretiyorlar! İnternette görüp denediler, başarılı sonuç verdi

Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener 42. evlilik yıldönümlerini böyle kutladı! Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar

Filistin protestoları sürüyor! kefen almak istedi

Çalışanın yemeğinin 170 TL’si devletten... Kalem kalem vergi ve harçlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

Tat Gıda satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olur mu' dedirtti

ABD bölgedeki gerilimi kaşıyor! Tanksavar füzesi temin edecekler

‘Namaz kılacağım’ dedin mi bu iş oluyor İple illüzyon yaptı... Sosyal medyanın gündemine oturdu
Ekonomi Dün 30 lirayı aşmıştı: Dolar güne nasıl başladı?
Ekonomi

Dün 30 lirayı aşmıştı: Dolar güne nasıl başladı?

Yeniakit Publisher
2024-01-12 10:37:00 -
Dün 30 lirayı aşmıştı: Dolar güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 30,1130 liradan, euro 33,0590 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 30,1110 liradan alınan dolar, 30,1130 liradan satılıyor. 33,0570 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,0590 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 29,9980 lira, euronun satış fiyatı ise 32,8570 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 968 lira, çeyrek altın 3 bin 189 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 717 liradan el değiştiriyor.

Ons altın güne 2 bin 35 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.895 puandan başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Brent petrolün varil fiyatı 79.05 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.05 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 46.272 dolar seviyelerinde.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23