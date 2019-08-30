Dumlupınar’da Zafer Bayramı coşkusu

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, ’Atatürk ve Dumlupınar Zafer Yürüyüşü’ adıyla düzenlendi. Etkinliklere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Sabah düzenlenen etkinlikte, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından tüm vatandaşlara, şehitlerimizin o gün yedikleri yemek olan mercimek çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek ikramında bulunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç günün önem ve anlamını belirten açıklamalarda bulundu.

Daha sonra 14 kilometrelik tarihi yürüyüş, Yüzbaşı Şekip Efendi şehitliğinden Büyük Aslıhanlar Şehitliği’ne ve oradan da Dumlupınar şehitliğine kadar devam etti.

Şehitliği yurdun dört bir tarafından yüzlerce öğrenci ve vatandaş ziyaret etti. Şehitlikte açılan dev Türk bayrağı büyük takdir topladı.