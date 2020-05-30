  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dumlupınar’da dezenfekte çalışmalarına ara verilmiyor

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokalarda dezenfekte işlemlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 08:15:54 -
Dumlupınar’da dezenfekte çalışmalarına ara verilmiyor

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokalarda dezenfekte işlemlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.


Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’İlçemize bağlı Yüylük köyümüzde karantina kalktıktan sonra herhangi bir vakaya rastlamadık. Kütahya ve ilçelerinde önce artış artış gösteren daha sonra durağan duruma geçen Korona virüs tedbirlerini elden bırakmıyoruz. Esnaf ve kamu kurumlarını dezenfekte ettik. Ardından ilçemizin tüm sokaklarını temizleyip dezenfekte ediyoruz. Salgın tamamen yok olana kadar bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı