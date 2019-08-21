Dumlupınar heyetinden Müdür Başyiğit’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile beraberindeki heyet İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile beraberindeki heyet İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli ve İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk’ten oluşan heyet, Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyarette bulunarak asaleten görevine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’e "Hayırlı olsun" dileklerini ilettiler.

Dumlupınar ilçesinin eğitimi ile ilgili konuların görüşüldüğü

ziyarette Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu tarafından, Müdür Başyiğit’e, Dumlupınar ilçesinin sembollerinden "Şehit Baba Oğul Anıtı"nın bulunduğu plaket hediye edildi.(YD-EFE)

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