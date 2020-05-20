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Dumanlar gökyüzünü kapladı! Tıbbi ekipman üretilen fabrika alevlere teslim oldu

Başkent Ankara’da tıbbi ekipman üretilen bir fabrikada sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği ve dumanların gökyüzünü kapladığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:20:00 - 2020-05-20 14:27:30

Ankara'da tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada yangın çıktı.

Yangın, Sincan ilçesinde Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenler, iftaiyeye haber verdi. Çok sayıda itfaiye ekibi fabrikaya sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.

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