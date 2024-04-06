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Yerel Dumanlar gökyüzünü kapladı! Burdur'da fabrika yangını
Yerel

Dumanlar gökyüzünü kapladı! Burdur'da fabrika yangını

Yeniakit Publisher
2024-04-06 14:17:00 -
Dumanlar gökyüzünü kapladı! Burdur'da fabrika yangını

Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde plastik çocuk oyun grubu üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ve olası zararlar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Burdur'un Bucak ilçesindeki organize sanayi bölgesinde plastik çocuk oyun grubu üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Bucak Organize Sanayi Bölgesi'nde çocuk oyun grubu üreten bir fabrikada saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Plastik ürünlerin yeri aldığı fabrikada alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye Burdur Belediyesi ile çevre ilçe ve beldelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.
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