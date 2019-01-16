Dumankaya mağdurlarına müjde! TMSF, ‘sorunlu şirketler’i satacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Fon bünyesindeki “sorunlu şirketler”in satış sürecini bu yıl başlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Çözümde sona yaklaşıldı

Gülal, TMSF kayyımlığında yönetilen 955 şirket bulunduğunu belirterek, TMSF yönetimindeki tüm şirketlerin enflasyonla mücadeleye katkı sağlamaya devam ettiğini aktardı. Gülal, “himmet” adı altında topladıkları paraları Fetullahçı Terör Örgütü’ne mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla kayyım atanan Dumankaya şirketinde yaşanan mağduriyetlerin çözümünde de sona yaklaşıldığını bildirdi.

Dumankaya Almanlara satılıyor

8 bine yakın mağdurun bulunduğu Dumankaya şirketleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gülal, “Dumankaya ile ilgili Alman bir şirketle anlaştık. Onlar şimdi projeyle ilgili çalışmaya başladı. Dumankaya’nın sorunlu tarafını hemen hemen çözdük diyebilirim. Sorunlu şirketlerimizden biri de Naksan’dı. Onunla ilgili de önümüzdeki süreçte Naksan Plastik ve Royal Halı şirketlerimizi satmayı planlıyoruz. 2019 yılı içinde sorunlu şirketlerimizin satış sürecini başlatmayı hedefliyoruz” dedi. Gülal, ekonomik durumu iyiye giden firmaları satmayı düşünmediklerini, TMSF kayyımlığındaki şirketlere milli servet gözüyle baktıklarını vurguladı.

Adnan Oktar’ın 86 şirketi TMSF‘nin yönetiminde

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmaya değinen Gülal, Oktar’ın 86 şirketinin bulunduğunu tespit ettiklerini ve bu şirketlere kayyım atandığını ifade etti. Gülal, bu şirketlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Adnan Oktar’ın 86 şirketini tespit ettik. Bu 86 şirketi TMSF kayyımlığında yönetiyoruz. Şu anda tespit çalışmaları da devam ediyor. Bu şirketlerin birçoğu gayri faal, 80’inde çok fazla bir işlem yok. Adnan Oktar’ın şirketlerinin 10 milyon liralık aktif bir büyüklüğü var” diye konuştu.