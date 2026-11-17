Dulkadiroğlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Aslanbey Mahallesi’nde yapımı sürdürülen parkta basketbol sahasının boyama ve düzenleme işlemleri tamamlandı. Çocuk oyun alanları, spor sahası, yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle mahalleye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırılması hedefleniyor.

BAŞKAN AKPINAR: “105 MAHALLEMİZİN TAMAMINDA YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYORUZ”

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçenin her noktasında vatandaşların sosyal yaşamını güçlendirecek projelere önem verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana 105 mahallemizin tamamına eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle asrın felaketinin ardından zarar gören parklarımızı yeniden ayağa kaldırırken, mahallelerimize yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya da devam ediyoruz. Aslanbey Mahallemizde yapımını sürdürdüğümüz parkımızda çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği ve ailelerimizin huzurla vakit geçirebileceği güzel bir ortam oluşturuyoruz. Basketbol sahamızın düzenlemelerini tamamladık. Diğer çalışmalarımızı da kısa sürede tamamlayarak parkımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Daha yeşil, daha modern ve daha yaşanabilir bir Dulkadiroğlu için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

PARK VE YEŞİL ALAN YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

Dulkadiroğlu Belediyesi, deprem sonrası ilçenin sosyal yaşamını yeniden canlandırmak, çocuklara güvenli oyun alanları sunmak ve mahallelerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla park yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını merkez ve kırsal mahallelerde aralıksız sürdürüyor.