Yeni yılla birlikte milyonların merak ettiği maaş artışları belli oldu. Dul ve yetim aylığına ne kadarlık bir artış yapıldığı merak ediliyor.

Dul ve yetim ne kadar maaş alacak? 2022 dul yetim parası ne kadar?

2022 yılıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranları belli oldu. Ölen eşinden ya a ebeveyninden maaş alanlar ise ‘Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz” dedi.

Açıklanan enflasyon oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yaklaşık yüzde 25,5 zam yapıldı. Söz konusu bu rakam dul ve yetim aylığına da denk geliyor.

Ölüm halinde eşin ölümü halinde hayatta kalan eşe son alınan maaşın yüzde 75’i bağlanıyor. Çalışıyorsanız, alacağınız miktar yüzde 50 oluyor. Eşin dışında bir de yetim varsa o zaman eş yüzde 60, yetim yüzde 30 oranında maaş alıyor. Eğer iki yetim varsa eş yüzde 50, yetimler yüzde 25’er maaş alıyor.

Vefat eden emeklinin maaşı göz önünde bulundurularak dul ve yetim aylığınızı hesaplayabilirsiniz.