Dükkanında İsrail polisinin saldırısına uğrayan Filistinli Maraka: Allah Erdoğan'ı korusun

Tufan ACAR Yeniakit.com.tr

Dükkanına astığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağı zorba İsrail polisi tarafından sökülerek alınan Filistinli Muhammet Emin Maraka, yeniakit.com.tr'ye konuştu. Recep Tayyip Erdoğan için her zaman dua ettiğini ve onu bir dünya lideri olarak gördüğünü belirten Maraka şunları söyledi:

"Beni ne cezayla, ne güçle hiçbir şeyle korkutamazlar. Beni ölümle bile korkutamazlar. Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi seviyorum. Her gün onlar için dua ediyorum. Dualarımda inşallah bir gün Türkiye Kudüs’ü de alacak diyorum."

Sevgisini bayraklarla gösteriyordu

Kudüs’te Mescid-i Aksa yakınlarında market işleten Azaam Mohammad Ameen Maraka, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini dükkanının içine ve dışına Türk bayrağı ile Erdoğan posterlerini asarak gösteriyordu.

Yahudi yerleşimciler tarafından taciz edilen Filistinli Maraka, yaklaşık 100 kişiden oluşan sivil ve resmi kıyafetli İsrail polisinin baskınına uğradı.

İsrailli zorbalar dükkan içinde ve dışında bulunan Türk Bayrakları ile Erdoğan posterlerini yırtarak çöpe attı. Filistinli Maraka polisin kendisini tehdit ettiğini Türkiye ve Erdoğan sevgisinden vazgeçmesi halinde hapis ve 30 bin dolar ceza kesilmeyeceğini ifade etti.

Türk yetkililer hapse atılmasını engelledi

Azaam Mohammad Ameen Maraka yaşanan skandal olayın ardından Kudüs'te bulunan Türk Konsolosluğu'ndan yardım istedi. Olay yerine gelen konsolosluk görevlileri, İsrail polisine durdurarak Maraka'nın hapse atılmasını engelledi.

Yaşanan bu skandal olay Filistinliler tarafından kullanılan haber sitesinden yayımladı. İsrail polisi bir skandala daha imza atarak, haberin siteden yayınlanmasını engelledi ve siteyi bir müddet kapattı.