  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dükkan ve araçlar sular altında kaldı

İzmir’de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle dere kenarında bulunan bazı dükkan ve otomobilleri su basarken, maddi hasar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:15:40 -
Dükkan ve araçlar sular altında kaldı

İzmir’de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle dere kenarında bulunan bazı dükkan ve otomobilleri su basarken, maddi hasar meydana geldi.


İzmir’de öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu günlük hayatı olumsuz etkiledi. Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi Çitlembik Durağı mevkisinde derenin taşması sonucu dere kenarındaki onlarca iş yeri ile park halindeki 2 otomobil sulara teslim oldu.


Yağmurun durması ve suların çekilmesinin ardından vatandaşlar ve belediye ekipleri suları tahliye etmeye çalıştı. Kardeşinin iş yeri ve yeğeninin aracının sular altında kaldığını söyleyen Tahsin Avun, “Aniden başlayan yağmur 1 saat içerisinde her tarafı sular altında bıraktı. Her yağmurda böyle oluyor burası. Dere var ama kanalizasyon yok” derken, aracı sular altında kalan Muhlis Avun ise “Kahveye gittim yağmur yağmaya başladı. Bir geldim ki araba mahvolmuş, kaskosu da yoktu. 90 bin liralık arabam mahvoldu. Bizim zararımızı kim karşılayacak şimdi” şeklinde konuştu.



“30 bin lira zararımız var”


Sel sularından zarar gören esnaflardan Murat Aydın da marangozhanesinin aniden sular altında kaldığını ifade ederek, “Bir anda başladı suyun nerden geldiğini bilemedik. Koca makine ters dönmüş. Dükkandan 2 kamyon malzeme attık. 30 bin liradan fazla zararımız var” dedi.


Aynı yerde 28 yıldır berber dükkanı olduğunu ve hemen hemen her yağmurda aynı görüntülerin ortaya çıktığını söyleyen Cengiz Altun, kendi önlemini alarak dükkanına set yaptırdığını ifade ederek, “Ben kendi önlemimi aldım. Her sene bu önlem sayesinde dükkanımı su basmadan seli atlatıyorum” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı