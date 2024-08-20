Düğünü kana buladı! Bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde, eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y., belediyenin eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i düğünde çıkan kavgada silahla vurarak öldürdü.

DÜĞÜNDE ESKİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİ VURDU

Belkıs Mahallesi'nde bir düğüne davetli olarak katılan geçen dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y. (63) ile aynı dönem Serik Belediyesi meclis üyeliği yapan Tuncer (45) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ziya Y. yanında taşıdığı silahla Tuncer'e ateş etti. Düğündekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada düğünde bulunan bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı Tuncer, olay yerine gelen sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tuncer yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ziya Y, polislerce gözaltına alındı.

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