Düğünlerden ekonomiye 25 milyar liralık katkı! Şimdi baş göz olma zamanı

Buğra Kardan

Havaların ısınması, düğün sezonunun açılması esnafın yüzünü güldürüyor. Zira evlenecek çiftler; beyaz eşyacılar, mobilyacılar, züccaciyeciler, fotoğrafçılar, kuaförler ve kuyumculara akın ediyor. Piyasaları hareketlendiren çiftler, evlilik harcamalarıyla ekonomiye her yıl 20-25 milyar lira katkı yapıyor.

Ürün bol, fiyat uygun

Harcamalardan en büyük payı beyaz eşyalar alıyor. 14-15 bin liraya mal olan bu eşyaların fiyatları uygun. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sayesinde buzdolabı 3-4 bin liradan, çamaşır makinesi 2-3 bin liradan, bulaşık makinesi bin 500 ila bin 750 liradan, fırın bin ila bin 500 liradan vitrinlerde.

Mobilyada kampanya yağmuru

Katma Değer Vergisi’nin (KDV) yüzde 18’den yüzde 8’e çekilmesini takiben mobilyada peş peşe indirim kampanyaları açıklanıyor. Bu kampanyalar kapsamında yatak odası takımları 12-14 bin liradan, yemek odası takımları 9-10 bin liradan, koltuk takımları 8-9 bin liradan satışa sunuluyor.

Züccaciyede ekonomik fiyat

Züccaciyecilerde de ekonomik ürünlere geniş yer veriliyor. Yemek takımları bin 500 ila 6 bin liradan, çatal bıçak takımları bin 500 ila bin 900 liradan alıcılarını bekliyor. Yatak örtüsü, nevresim takımları ve perdenin de aralarında bulunduğu ev tekstili ürünleri ise bin ila 2 bin liradan müşterileriyle buluşuyor.

En ucuz düğün 20 bin lira

Dünya evine girecek gençlerin düğün masrafları dudak uçuklatıyor. Öyle ki düğün salonu için 8-10 bin lirayı, gelinlik için 2-3 bin lirayı, damatlık için bin 500 ila 2 bin lirayı, düğün arabası için bin 400 ila 2 bin lirayı, fotoğraf ve kamera çekimleri için bin 500 lirayı, kuaför için 600 ila 700 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.

Yabancılar sıraya girdi

Düğünlerini Türkiye’de yapan yabancıların sayısı giderek artıyor. Yabancılar daha çok İstanbul Boğazı hattı, Antalya ve Bodrum’da hizmet veren beş yıldızlı otellerde dünya evine giriyor. Yaz sezonunda açık hava düğünlerinin tercih edildiğini dile getiren organizatör firmaların yetkilileri, “Çünkü İstanbul’un boğazını, denizini gören mekânlar var. Ayrıca hizmet anlayışımız çok iyi bir seviyeye geldiği için çok fazla yabancı düğün yapmaya başladık. Özellikle İran ve Hint düğünleri çok artmaya başladı. Birkaç sene boyunca Antalya, İstanbul ve Bodrumda, özellikle Hint, Lübnan ve Rus düğünleri çok revaçta olacak” diyor.